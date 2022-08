Die Rathausverwaltung in Unterschleißheim sieht sich nicht in der Lage, die Folgen der Trockenheit durch Bewässern auszugleichen und ruft zum Umdenken auf.

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Es hat geregnet. An manchen Orten in kurzer Zeit auch ziemlich viel. Doch das grundlegende Problem besteht fort, dass es zu trocken ist. Gerade auch das wertvolle Grün in den Orten und dicht bebauten Städten leidet. Wie brisant die Lage ist, zeigt eine Stellungnahme aus der Unterschleißheimer Stadtverwaltung, die dringend dazu aufruft, mehr zum Schutz gerade der Bäume zu tun. Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus, um die unter Trockenheit leidenden und für das innerörtliche Kleinklima so wertvollen Bäume zu schützen. Das Rathaus hat Gießlisten für öffentliche Pflanzungen, Pflanzrabatten und einzeln stehende Bäume erstellt. Im Valentinspark, an Straßen- und in Grünzügen wird gegossen. Vor allem junge Bäume werden so in der Anwachsphase unterstützt. Doch die Zahl der auf diese Weise versorgten Bäume liegt knapp über hundert. Das Personal sei keineswegs in der Lage, die 8000 Stadtbäume regelmäßig zu wässern.

An vielen Orten im Landkreis war in den vergangenen Wochen zu beobachten, dass ohne künstliche Bewässerung vieles nicht mehr zu halten ist. Bäume wurden mit Wassersäcken versehen. Auch sind Gemeinde- und Stadtwerke sowie Landwirte mit Tankfahrzeugen unterwegs, um viele offensichtlich durch die Dürre mitgenommene Bäume zu wässern. Die Botschaft der ausführlichen Bilanz, die das Rathaus in Unterschleißheim nun zieht, ist zwischen den Zeilen und auch deutlich formuliert klar: Keiner sollte die Dimension des Problems unterschätzen. Die Grünen im Stadtrat hatten das Thema mit einer Anfrage auf die Tagesordnung gebracht.

Detailansicht öffnen Auch das im Grunde üppige Grün im Valentinspark leidet derzeit unter Wassermangel. (Foto: Steven Ahlrep/Stadt Unterschleißheim)

Die Grünplanung stößt laut Bilanz des Rathauses in vielen Städten, und auch in Unterschleißheim, an Grenzen. Rechtskräftige Bebauungspläne mit ihren Vorgaben zu Pflanzungen spiegelten oft die klimatischen Gegebenheiten nicht wider. Der Straßenraum raube Bäumen durchwurzelbare Bereiche. Dazu kämen die jetzt zu beobachtenden klimatischen Veränderungen mit Trockenheitsphasen bereits im Frühjahr und bis in den Sommer hinein. Kurzzeitige Starkregenfälle und starke Winde schwächten den gesamten Baumbestand. Dazu komme eine wachsende Anfälligkeit für Schädlinge und Krankheiten und sinkende Grundwasserstände. "Diese Tendenz wird sich fortsetzen und erschwert nicht nur bei Neupflanzungen den Anwuchserfolg, sondern belastet auch Bestandsgehölze, vor allem Flachwurzler, bei der Wasserversorgung."

Das steht nach Überzeugung der Fachleute im Unterschleißheimer Rathaus "in diametralem Widerspruch zum Stellenwert, den innerstädtische Vegetation für die Lebensqualität von Menschen in Städten" darstellt. Deshalb müssten neue Wege beschritten werden. So müsse mehr Beachtung finden, dass die für das innerstädtische Klima große Bedeutung ausgewachsener Bäume für eine Generation verloren gehe, wenn solche gefällt und durch Neupflanzungen ersetzt würden. Der Vorzug einheimischer Arten bei der Pflanzung sei längst nicht mehr haltbar, wichtiger sei, wie stressresistent Gewächse bei Trockenheit seien. Dächer und auch Fassaden müssten verstärkt begrünt werden.

Der Bericht zum innerstädtischen Grün wird diesen Donnerstag, 25. August, dem Ferienausschuss des Unterschleißheimer Stadtrats vorgelegt. Eine Beschlussfassung ist dazu nicht vorgesehen.