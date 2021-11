Auf die Bewohner von Planegg, Gräfelfing, Gauting und Krailling kommen höhere Trinkwassergebühren zu. Vorausgesetzt die Verbandsversammlung des Würmtal-Zweckverbands stimmt im Dezember zu, werden die Bürger vom kommenden Jahr an rund 52 Prozent mehr für Trink- und Brauchwasser zahlen müssen. Die Gebühren würden dann von derzeit 1,10 Euro auf 1,68 Euro pro Kubikmeter steigen. Der Werkausschuss des Zweckverbands hat auf seiner jüngsten Sitzung vor einigen Tagen einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die Bürgermeister der Gemeinden Planegg und Gauting sowie Zweckverbandsgeschäftsführer Klaus Krüger haben der geplanten Erhöhung bereits zugestimmt. Die enorme Verteuerung der Wassergebühren, so der Tenor im Werkausschuss, sei unter anderem mit "der hohen Qualität der Wasserversorgung" zu begründen. Man wolle diese Qualität aufrecht erhalten und auch den Ausbau des Netzes vorantreiben, heißt es. Rücklagen im Etat des Zweckverbandes, die den Preis reduzieren könnten, seien praktisch nicht mehr vorhanden, betonte Krüger. Dazu kommen notwendige Investitionen. So sollen in den kommenden Jahren rund 1,6 Kilometer neue Wasserleitungen und 1,5 Kilometer Kanal saniert werden, manche der Leitungen sind an die hundert Jahre alt. Die Abwassergebühren von derzeit 2,10 Euro pro Kubikmeter sollen nicht steigen.