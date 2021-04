Von Wolfgang Krause

Beim Einsturz einer Treppe in einem Rohbau sind am Dienstag in Neubiberg drei Arbeiter zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr ereignete sich das Unglück gegen 16 Uhr auf einer Baustelle an der Straße Auf der Heid. Aus ungeklärter Ursache stürzte ein Treppenelement ein und riss zwei weitere Elemente mit sich.

Ein Bauarbeiter, der sich auf dem obersten Element befand, stürzte mit diesem in die Tiefe und wurde im Keller des Rohbaus zwischen den verkeilten Treppenelementen und einer Wand eingeklemmt. Zwei Kollegen wurden durch herabstürzende Trümmer verletzt.

Während sich der Rettungsdienst um die Verletzten kümmerte, gelang es den Feuerwehrleuten, die Trümmer mit Unterbaumaterial, mehreren Hochdruckhebekissen und hydraulischem Rettungsgerät zu stabilisieren. Mit Hilfe des auf der Baustelle befindlichen Krans konnte der eingeklemmte Bauarbeiter befreit werden. Er wurde in eine Münchner Klinik gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.