Weihnachten steht vor der Tür, doch nicht alle freuen sich auf die Festtage, zumal wenn sie den Tod eines geliebten Menschen zu verarbeiten haben und ihnen Erinnerungen an frühere gemeinsame Zeiten in den Sinn kommen, was den Verlust noch spürbarer macht. Wie schafft man es durch diese Zeit? Trauerbegleiterin Susanne von Müller lädt für Mittwoch, 22. Dezember, zu einem offenen Trauertreff ein. Die Veranstaltung des Hospiz- und Palliativzentrums der Caritas in Oberhaching dauert von 18 bis 20 Uhr und findet voraussichtlich im evangelischen Gemeindehaus, Alpenstraße 16, statt. Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung unter Telefon 089/61 39 71 70 möglich, die vier Tage vor dem Termin erfolgen muss. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass für den Trauertreff die 2-G-plus-Regel gilt.