Kletter-Historie

Als Reinhold Messner im April in München fest saß, weil wegen Corona die Grenzen dicht waren, hat er einen Ausflug zu einem bergsporthistorisch bedeutenden Ort gemacht: dem Klettergarten in Buchenhain. "An diesem Felsen haben früher in den Dreißigerjahren die besten Kletterer der Welt trainiert, die später die Erstbegehungen von Matterhorn oder Eiger-Nordwand machten", so Messner. Bergsteiger wie Toni und Franz Schmid, die den Prix Olympique d'Alpinisme 1932 gewannen, aber auch ein Mann, der später Papst wurde: Eugenio Pacelli. Laut den "Buchenhainer G'Schichten" von Fritz Schweinsberg gehörte der Italiener Pacelli, der von 1917 bis 1925 Nuntius in München war und als Papst Pius XII. in die Geschichte einging, zu den eifrigen Kraxlern dort. Nach der "schweißtreibenden Tätigkeit im Klettergarten" soll er sich gerne mit einer Schmalznudel in der Gaststätte gestärkt haben. Der Wirt soll damals auch schon seine Karriere als Papst prophezeit haben.

Die alpinistische Weltspitze kommt heute nicht mehr so oft zur Nagelfluhfelswand am Isarhang unterhalb der Waldgaststätte. Nur der untere Wandteil ist so stabil, dass er sich noch zum Klettern eignet. Ein lohnendes Ausflugziel ist die Felswand aber zweifelsohne. Sie gilt als geowissenschaftlich besonders wertvolles Geotop und wurde mit dem Siegel "Bayerns schönste Geotope" ausgezeichnet. Sie ist eine wichtige Fundstelle in der Eiszeitforschung. Man kann den Klettergarten von oben her - am Gasthof vorbei - auf mehreren Pfaden erreichen - die Anfahrt nach Buchenhain erfolgt per Fahrrad, S-Bahn oder Auto. Aber es geht auch vom Isarufer her. Dorthin gelangt man nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad. wat