Der Hotel-Gasthof zur Mühle in Ismaning ist seit vier Generationen im Besitz der Familie Seidl, in der der erste Sohn immer den gleichen Namen trägt. Entsprechend eng ist das Verhältnis zu den Stammgästen: Für besonders treue gibt es im lauschigen Biergarten reservierte Plätze.

Von Sabine Wejsada

Wenn man ganz genau aufpasst, dann hört man die Mühle am nahen Bach bis in den Biergarten klappern. Es sei denn, die Glocken der Kirche verkünden gerade die Uhrzeit oder läuten zur Messe. Dann lohnt sich das Aufstehen. Es sind nur ein paar Schritte unter den mächtigen Kastanien, vorbei an der Speisenausgabe und der Terrasse vor dem Gasthof - und schon ist es zu sehen: das hölzerne Rad im Seebach. Wer mag, kann sich dort an einem der wenigen Tische niederlassen oder auf die kleine Brücke gehen. Der Ort eignet sich besonders für Romantiker und Ruhesuchende oder für Hochzeiter. Kann gut sein, dass das schöne Ambiente zahlreiche Erinnerungsfotos ziert. "Diese Örtlichkeit ist ein wahres Schmuckkästchen", sagt Sandra Seidl nicht ohne Stolz und schaut auf den träge vorbeifließenden grünschimmernden Seebach.

Die 48-Jährige und ihr Mann Anton, 49, haben den Hotel-Gasthof zur Mühle in Ismaning 2002 übernommen. Und sie führen die Traditionswirtschaft bereits in vierter Generation. Die Familiengeschichte der Seidls lässt sich bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen - und in der Speisekarte nachlesen. Zunächst waren die Seidls in der Landwirtschaft verwurzelt, als Bauern im Oberland. Es war der junge Bartholomäus Seidl, vorletztes von 17 Kindern beim "Obermayr" in Großhartpenning bei Holzkirchen, der um das Jahr 1800 mit seiner Frau Walburga aufbrach und im Münchner Osten sein Glück mit Ziegeln versuchte, die seinerzeit in der schnell wachsenden Residenzstadt reißenden Absatz fanden.

Doch sein Sohn Johann Seidl hatte nicht vor, das einträgliche Ziegelgeschäft weiterzuführen, sondern suchte nach anderen Herausforderungen, und zwar in der Gastronomie: Schon die erste Station, ein Wirtshaus in Dietersheim, an der damals noch wichtigen Landstraße von München nach Freising gelegen, wurde ein Erfolg.

Mit dem Erlös ersteigerte Johann Seidl das barocke, einst dem Freisinger Fürstbischof gehörende Schlossgut Erching, um auch dieses nach 16 Jahren profitabel wieder abzugeben. Schließlich ließ er sich mit seiner Familie in Ismaning nieder und kaufte das "Mühlhauser-Anwesen", einen Gutshof mit Säge- und Getreidemühle, wo heute das Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle eine Heimat gefunden hat. Zusammen mit der älteren Mühle am Kirchplatz erfüllte das Anwesen mit seinen Gerätschaften fast 300 Jahre lang eine wichtige Funktion für den ganzen Ort.

"Wo Wasser ist, dreht sich immer was", habe seine Devise gelautet. Und er sollte recht behalten: Wenn man heute am Kirchplatz in einer der Wirtsstuben sitzt, auf der Terrasse einen frischen Schweinsbraten verspeist oder im schattigen Biergarten eine Mass auf dem Tisch stehen hat, dann lässt sich eines bestätigen: In der Mühle in Ismaning, wie Stammgäste den Gasthof nennen, dreht sich ganz schön viel. Nicht nur das Rad im Seebach. Die Leute kennen sich, das Personal hält ein Schwätzchen, und die Wirtsleute sind jederzeit für jedermann ansprechbar.

Detailansicht öffnen Nach dem Krieg wurde das Anwesen zu einem stattlichen Gasthof mit Fremdenzimmern ausgebaut. (Foto: Sebastian Gabriel)

Doch zurück zur Familiengeschichte der Seidls. In der nächsten Generation führte der Sohn, wieder ein Johann, mit seiner Frau Therese das Anwesen weiter. Dem ersten Sohn, der auch wiederum Johann getauft wurde, übergaben sie schließlich den Hof, dem zweiten Sohn Anton aber kaufte der Vater die "Jungmüllersche" Mühle samt Wirtshaus und kleiner Landwirtschaft am Kirchplatz. Dieser Anton Seidl eröffnete 1894 mit seiner Frau Katharina die Gastwirtschaft neu und baute anstelle der abgebrannten Mühle ein E-Werk.

Sein Sohn, natürlich wieder ein Anton, übernahm das Anwesen 1940 und gab die Landwirtschaft nach dem Krieg auf, um sich ganz auf die Gastronomie zu konzentrieren. Der gesellige Charakter des Hausherrn und die Kochkünste seine Frau Alice, einer Schweizerin, sollen sich damals schnell herumgesprochen haben, sodass sonntags nach dem Kirchgang immer mehr Leute in die Stube strömten. Anton der Zweite jedenfalls erweiterte die Gaststätte zu einem stattlichen Gasthaus mit Fremdenzimmern, ehe er 1969 die Geschicke in die Hände seines Sohnes, des dritten Anton, legte.

Detailansicht öffnen Der erste Anton Seidl begründete das Wirtshaus in Ismaning. (Foto: Privat)

Zusammen mit seiner Frau Rosa baute dieser 1982 jenseits des Seebachs das "Hotel zu Mühle", in dem sich schon bald Gäste aus aller Welt einfanden. Er renovierte den Gasthof und erweiterte den Biergarten. Inzwischen ist mit dem Juniorchef, dem vierten Anton, und seiner Frau Sandra die nächste Generation am Start. Und so der Wirtshausgott will, kann die Ismaninger Gastronomenfamilie auf die fünfte hoffen. Wenn denn Sohn Anton, 13, oder seine ein Jahr jüngere Schwester die Tradition der Seidls fortsetzen wollen.

Dass es so kommen wird, das dürfte im Interesse der zahlreichen Stammgäste und Besucher der Mühle sein. Einen so schönen Platz, gelegen neben der Kirche und unweit des Ismaninger Schlossparks, den gilt es zu erhalten. Auf die ganz treuen Seelen, und da gibt es einige, warten im Biergarten nicht nur die mehr als hundert Jahre alten Kastanien, sondern auch reservierte Garnituren. Auf den Tischen sind kleine Schilder mit Uhrzeiten geschraubt: Reserviert von 17 bis 19 Uhr, zum Beispiel. Zu einer solchen Ehre gelangen nur Gäste, die "an 140 bis 150 Tagen im Jahr bei uns im Biergarten zu Besuch sind", erzählt Sandra Seidl. Die Nachfrage nach einem festen Stammplatz ist groß, das Angebot jedoch begrenzt. Da braucht es Ausdauer und Geduld.

Schlosspark mit Museen Nur einen Katzensprung ist es vom Gasthof zur Mühle in den Ismaninger Schlosspark, um sich nach einem üppigen Mahl die Beine zu vertreten. Die bei Einheimischen wie Besuchern gleichermaßen beliebte Anlage ist nicht nur die grüne Lunge Ismanings, sondern auch ein Kulturdenkmal. 1807 wurde der vormals barocke Park vom Gartenarchitekten Friedrich Ludwig von Sckell zum englischen Garten umgestaltet. Die Anlage mit Schloss, Park und Nebengebäuden steht als Ensemble unter Denkmalschutz. Sie ist heute politisches und kulturelles Zentrum der Gemeinde Ismaning. Das Schloss mit den beiden noch erhaltenen Prunkräumen aus der Zeit um 1835 dient als Rathaus. Die Nebengebäude werden für kulturelle Zwecke genutzt: So beherbergt das ehemalige Gärtnerhaus das Schlossmuseum. Die klassizistische Orangerie wurde rekonstruiert und ist heute Heimat des Kallmann-Museums. Das Stiftungsmuseum ist dem Werk des Malers Hans Jürgen Kallmann (1908 bis 1991) gewidmet, das regelmäßig in umfangreichen Präsentationen vorgestellt wird. Darüber hinaus finden jährlich drei bis vier Sonderausstellungen statt, die Künstlerinnen und Künstler der Klassischen Moderne, der Generation Kallmanns und zeitgenössischer Kunst vorstellen. Das Schlossmuseum widmet sich in seinen Ausstellungen der Historie des im Jahr 809 erstmals urkundlich erwähnten Ortes Ismaning. Die Sammlung umfasst Objekte, Dokumente und Bilder zur Geschichte des Schlosses, das in der Barockzeit als Sommerresidenz der Freisinger Fürstbischöfe diente. Ausführlich dargestellt wird das 19. Jahrhundert, als die Schlossanlage unter der Herzogin Auguste Amalie von Leuchtenberg ihre klassizistische Form erhielt, die bis heute weitgehend erhalten ist. Modelle des alten Ismaninger Bahnhofs und der Papierfabrik dokumentieren die jüngere Geschichte des Ortes. Begleitend dazu finden die Besucher Informationen über Infrastruktur, Landwirtschaft und Gewerbe. Sonderausstellungen zu Themen der Ismaninger Geschichte ergänzen das Angebot. Der kleine Pavillon im Schlosspark wurde um 1735 nach Plänen von François de Cuvilliérs erbaut und Anfang des 19. Jahrhunderts klassizistisch umgestaltet. Aktuell gilt er als Treffpunkt für Künstler und Kunstfreunde, im Haus befindet sich eine Galerie. Wer beim Spaziergang durch den Park und die Museen die Zeit vergessen hat, dem sei schließlich der Gang zur "lebendigen" Sonnenuhr vor dem Schlossmuseum empfohlen, die vor dem Gebäude in den Boden eingelassen ist. Um die Zeit ablesen zu können, muss man sich auf der Datumsskala zur Markierung des aktuellen Monats stellen - wie durch das eingravierte Fußpaar beidseitig der Meridianlinie symbolisch dargestellt. Der eigene Schatten fällt nun in Richtung der Stundensteine und zeigt die Zeit an. Die römischen Ziffern gelten für die Mitteleuropäische Zeit, die arabischen Ziffern für die Mitteleuropäische Sommerzeit. SAB

Überhaupt hat man den Eindruck, die Mühle gehöre zu Ismaning wie die nahe Kirche und das Schloss. Wer hier einkehrt, der kann zwischen mehreren Möglichkeiten wählen: Im Biergarten bei einem kühlen Getränk vom Ausschank und mitgebrachter Brotzeit oder selbst geholten typisch bayerischen Speisen sitzen. Oder sich an einem Tisch auf der Terrasse niederlassen und bei einer der freundlichen Bedienungen eines der regionalen oder internationalen Gerichte von der gut sortierten Karte bringen lassen.

Drinnen im Gasthof warten drei Wirtsstuben mit einem angenehm zurückhaltend gestalteten, urigen Charakter. Wer es nicht mehr heim schafft, der kann sich in einem der hundert modernen Gästezimmer im Hotel einmieten. Rund 60 Mitarbeiter beschäftigen die Seidls in ihrer Gastronomie, fast alle von ihnen sind nach Angaben der Wirtin bereits zwischen 20 und 30 Jahren im Dienst. Sie alle könnten sich die "Vorlieben unserer vielen Stammgäste merken und haben dazu weder einen Laptop noch einen Computer nötig, den sie mit Informationen füttern, weil sie das alles einfach im Kopf haben", sagt Seidl.

In den Vor-Corona-Sommern hat es im Biergarten 600 Plätze gegeben, derzeit sind es etwa ein Drittel weniger; auf der Terrasse ist für 100 Gäste eingedeckt. Wer dort einen Tisch ergattern will, sollte reservieren, sonst braucht es Stehvermögen, bis endlich jemand geht. Und das kann dauern angesichts der schönen Umgebung und des guten Essens. Wie den meisten Gastwirten geht es auch den Seidls, was die Auslastung in den Wirtsstuben angeht, nicht gut. Zahlreiche Gäste sind in Zeiten wie diesen für innen noch nicht so recht offen.

Das ist in den Siebzigern ganz anders gewesen: Die Eltern von Anton Seidl, dem jetzigen Wirt, holten seinerzeit einen gewissen DJ Pepino aus München nach Ismaning, der eine Zeit lang in der Mühle auflegte - und Scharen von Tanzwilligen anzog. Im Beatschuppen sollen sich etliche Paare gefunden haben, die noch heute dem Gasthof einen Besuch abstatten. Die Disco-Zeit ist lange her, heutzutage ist im Biergarten ab und an Blasmusik zu hören. Wie unlängst, als Sandra Seidl einen Auftritt der Ismaninger Musikgruppe "Boarisch Kraut", die sich aus Instrumentalisten der örtlichen Blaskapelle zusammensetzt, hat buchen können. Das alles für die Geselligkeit und die bayerische Gemütlichkeit, die einen typischen Gasthof mit Biergarten und Gartenwirtschaft ausmachen.

Hauptsache, es rührt sich was zur coronabedingten "Abstands-Hoiben" in Hörweite zum leise klappernden Mühlrad am Ismaninger Seebach.