15. Oktober 2018, 21:45 Uhr Tradition Zwidawurzn im Zuaweziaga

Die Garchingerin Hildegard Pflügler setzt mit ihrem neuen Buch "Wer ko, der ko" alten, zum Teil vergessenen bairischen Ausdrücken ein Denkmal

Von Gudrun Passarge

Die Zwidawurzn, die Bixlmadam, der Schlawuzi, der Muhackl, ihnen allen setzt Hildegard Pflügler ein Denkmal in ihrem neuesten Buch mit dem Titel "Wer ko, der ko". Es ist immerhin schon das fünfte der 90-Jährigen, sie widmet sich darin wieder mit einem Augenzwinkern ihrer "Herzensangelegenheit". Das Bairische aus der Vergessenheit herauszuholen, ihm wieder mehr Leben einzuhauchen. Sie ist überzeugt, dass der Dialekt wieder im Kommen ist und sagt: "Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten."

Hildegard Pflügler ist eine Spätberufene. Sie hat erst mit 81 Jahren angefangen Bücher zu schreiben. Dabei hat sie schon immer gedichtet, doch sie habe kaum Zeit gehabt. Erst das Studium, dann Familie und Beruf, dann ihre Mutter, die sie lange gepflegt hat, bevor diese 1994 starb. "Dann bin ich gereist, ich habe gedacht, das habe ich mir verdient." Pflügler fuhr mit ihren Freundinnen, aber als beide 2009 starben, gab sie das Reisen auf und widmete sich fortan ihren schriftstellerischen Ambitionen. Ihr erstes Buch ist eine interessante Schilderung der Münchner Stadtgeschichte am Beispiel ihrer Familie. "Gar nicht so lange her", heißt es. Pflügler ist ein echtes Münchner Kindl. In der Maistraße geboren, in verschiedenen Stadtteilen von Giesing, Thalkirchen bis Schwabing aufgewachsen. Später war sie Volksschullehrer in im Stadtteil Am Hart. Nach Hochbrück kam sie erst 1970, "einfach, weil da die Häuser günstiger waren", wie sie sagt.

Hildegard Pflügler in ihrem Garten in Garching-Hochbrück. (Foto: Florian Peljak)

Pflügler ist ihr Alter nicht anzusehen. Trotzdem hadert sie gelegentlich damit. Zum Beispiel beim Klavierspiel, wenn sich die Fehler häufen. Deswegen bleibt die Klappe jetzt meist zu. Oder weil sie Gedanken gleich notieren muss, wenn sie sie nicht vergessen will. Ihre kreativen Schreibphasen wurden immer wieder von Krankheiten unterbrochen. So hat sie für ihr erstes Buch mehr als eineinhalb Jahre gebraucht. Sie nimmt den Leser darin in eine andere Zeit mit, in der die Tanten und die Großmutter ihre Wäsche noch im Aubach wuschen und in der sie in Obergiesing in einem großen Waldstück als Kind "Räuber und Schandi" gespielt und jede Menge Beeren gesammelt hat. Die Geschichten hat sie entweder selbst erlebt oder von ihren Verwandten erfahren. "Damals saß man am Abend noch zusammen und dann hat man eben erzählt."

An Ideen für neue Werke mangelt es der Autorin nicht. Sie fliegen ihr zu. Zum Beispiel, wenn sie auf der Terrasse sitzt. Dann kann es sein, dass sie aufsteht mit einem neuen Gedicht im Kopf. Das heißt dann "Streit der Herbstblumen" und erzählt von verschnupften Margeriten, Astern und Dahlien, die miteinander wetteifern und der stolzen Stockrose, die schlichtet.

Während ihr die Geschichten wie die von ihrem früheren Hund Jeany nur so aus der Feder flossen, beziehungsweise in die Tasten, denn die 90-Jährige schreibt inzwischen auch auf dem Computer, hat sie das Buch über die Geschichte Münchens in Versform schon mehr Mühe gekostet. "D'Münchner Gschicht ois Gedicht" ist auf Bairisch geschrieben "und es hat dem Bayerland-Verlag so gut gefallen, dass sie es verlegt haben", wie sie stolz sagt. Ein aufwendiges Werk, für das sie einige alte Bücher gewälzt hat, mit bemerkenswerten Einblicken, etwa dem, dass "die Münchner mit Kaiser Ludwig dem Bayern per Du waren". Aber vielleicht war das zu der Zeit ja üblich, merkt sie an. "Es waren ja noch nicht so viele."

"Wer ko, der ko" ist Hildegard Pflüglers fünftes Buch. (Foto: Florian Peljak)

Nach einem Gedichtband auf Hochdeutsch folgt jetzt mit "Wer ko, der ko" also noch einmal ein bairisches Buch. Pflügler sagt von sich selbst, dass sie ein schlechtes Gewissen hat. Denn immerhin hat sie während ihrer Zeit als Lehrerin selbst dazu beigetragen, dem Dialekt das Wasser abzugraben. "Wir hatten den Befehl von oben: Die Kinder dürfen nicht bairisch sprechen."Damals war man der Ansicht, sonst könnten sie schlechter Lesen und Schreiben lernen. "Dabei stimmt das gar nicht", sagt Pflügler, das belegten neue Studien. Sie jedenfalls hat mit ihrem im Eigenverlag herausgegebenen "Bücherl" etwas getan, um einige Erinnerungen wachzurufen. Wann hat man zuletzt auf der Zunge zergehende Begriffe wie Bissgurkn, Lätschnbene oder fade Moin gehört? Oder wer bezeichnet etwa den immer rechthabenden Freund noch als Gscheidhaferl? Und selbst Menschen, die des Bairischen noch mächtig sind, kommen gewaltig ins Grübeln, wenn man sie fragt, was denn ein Zuaweziaga ist. Für alle, die die Antwort nicht gleich parat haben: Es handelt sich um ein Fernglas, "das die Bilder herzieht". All diese Begriffe sind verpackt in humorvolle Geschichten gepaart mit Lebensweisheit. Ob der Sepp in den Himmel kommt, fragt einer den anderen. Antwort: "Wos woaß i? Mir werns erfahrn, wanns uns aa so aufbahrn."

Hildegard Pflügler stellt ihr Buch "Wer ko, derko" am Donnerstag, 18. Oktober, in der Garchinger Stadtbücherei vor. Beginn ist um 19.30 Uhr, kostenlose Eintrittskarten gibt es an der Infotheke der Stadtbücherei, Bürgerplatz 11, Tel. 089/32 08 92 11.