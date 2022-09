Die mit Hut sind gut. Und wer so eine fesche Kopfbedeckung wie die Mitglieder der Aschheimer Blasmusik hat, brauchte sich am Sonntag auch nicht wegen des Regens zu grämen, der den Trachten- und Schützenzug vom Maxmonument zur Theresienwiese zu einer feuchtfröhlichen Angelegenheit werden ließ. Die Aschheimer Blechbläser jedenfalls, die naturgemäß keine Hand für einen Schirm frei haben, machten auf dem Weg durch die Maximiliansstraße eine gute Figur. 9000 Trachtler und Musiker nahmen an dem Umzug teil, den Zehntausende am Straßenrand verfolgten. Etliche Gruppen auch aus dem Landkreis München waren dabei wie unter anderem aus Unterschleißheim, Oberschleißheim, Neubiberg und Unterhaching. Den Festzug, den die Aschheimer mit ihrer an die Dachauer Tracht angelehnten Kleidung um ein paar besonders kräftig leuchtende grüne und rote Farbtupfer bereicherten, gibt es seit 1950 zur Wiesn. Die Aschheimer Blasmusik hat vergangenes Jahr ihr 40-jähriges Bestehen begangen und widmet sich seitdem der Brauchtumspflege am Ort, die auch die Aschheimer Schäffler hochhalten. Die Blasmusi zählt immerhin 700 Mitglieder, darunter 300 Kinder und Jugendliche, wie beim Festzug nicht zu übersehen war.

Das erste Wiesnwochenende in München