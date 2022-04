Hofreiter: Energiewende ist in Reichweite

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Toni Hofreiter aus Unterhaching zeigt sich angetan von dem am Mittwoch in Berlin beschlossenen Maßnahmen zum Ausbau der Erneuerbaren Energien. Wirtschaftsminister Robert Habeck habe ein Gesetzespaket durch das Kabinett gebracht, mit dem der Ausbau der erneuerbaren Energien stark beschleunigt werde, lobt Hofreiter seinen Parteifreund. "Ich freue mich, dass nach Jahren des Dahindümpelns die Energiewende endlich wieder Fahrt aufnimmt", heißt es in einer Pressemitteilung aus Hofreiters Büro.

Kernstück des "Osterpakets" sei die umfassendste Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) der vergangenen 20 Jahre. Es umfasse höhere Ausbaumengen und bessere Finanzierungsoptionen für Wind- und Solarenergie sowie mehr Beteiligungsmöglichkeiten für Bevölkerung und Kommunen. Mit den Maßnahmenkatalogen der Energieagentur Ebersberg-München hätten die Gemeinderäte nun eine sehr gute Grundlage, um weitere Standorte für Windräder und Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu ermitteln. Ministerpräsident Söder, so Hofreiter, müsse jetzt aber seine Blockadehaltung mit der 10-H-Regel bei der Windkraft aufgeben. Weil die grün-geführten Bundesministerien für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft am gleichen Strang zögen, ständen sich Erneuerbaren-Ausbau, Natur- und Artenschutz und Landwirtschaft künftig nicht mehr im Weg, sondern würden Partner sein.