Der langjährige Fraktionsvorsitzende der Grünen, Toni Hofreiter, ist in der konstituierenden Sitzung des Bundestags zum Vorsitzenden des Europa-Ausschusses gewählt worden. Er freue sich auf seine neue Aufgabe, heißt es in einer Pressemitteilung seines persönlichen Mitarbeiters Volker Leib. In seiner neuen Funktion wolle er Raum für Debatten schaffen und eine starke parlamentarische Kontrolle ermöglichen. Seine Schwerpunkte sehe er beim europäischen Klimaschutz und bei grenzüberschreitenden Netzen für die Eisenbahn, erneuerbarem Strom und Wasserstoff. Außerdem wolle er die EU als soziale Union stärken. Eine neue Aufgabe hat seit Donnerstag auch Michael Schrodi, der SPD-Bundestagsabgeordnete für Dachau und Fürstenfeldbruck und Betreuungsabgeordneter für den Landkreis München: Schrodi, wurde von der Bundestagsfraktion zum neuen finanzpolitischen Sprecher ernannt. "Es geht darum, die hervorragende Arbeit des bisherigen Finanzministers und neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz weiterzuführen", sagt der Sozialdemokrat.