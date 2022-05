1980 als Singkreis Sauerlach gegründet, hat der heute als Tonart Sauerlach-Holzkirchen firmierende Chor unter Clayton B. Bowman bereits zweimal seinen 40. Geburtstag zu feiern versucht. Im März 2020 und im Januar 2022 fiel das Jubiläumskonzert jedoch der Pandemie zum Opfer. An diesem Sonntag, 8. Mai, sollte es nun klappen: In der Kirche St. Josef in Holzkirchen - hier das Bild von einer Probe - führt der Chor, unterstützt von Gesangsolisten, Streichern und Orgel Werke von Dvořák (Messe in D-Dur), Rheinberger ("Stabat Mater") und Mendelssohn-Bartholdy (Kantate "Verleih uns Frieden") auf. Das Konzert "Musik ist Hoffnung" beginnt um 20 Uhr. Karten an der Abendkasse.