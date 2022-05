Ob amüsante Tonfiguren für den Garten, Blumentöpfe oder ganze Kaffeeservices in allen Farben und Mustern, Bierkrüge oder Blumenvasen, Teewärmer oder Windlichter - die Ideen der Künstler, die mit Ton arbeiten, sind immer sehenswert und schon das pure Anschauen wert. Man kann sich aber auch mit dem ein oder anderen eindecken, wenn man am kommenden Wochenende auf die "Entdeckungsreise in die faszinierende Welt von Keramik, Kunst und Handwerk" geht, die die Veranstalter des Töpfermarktes im Maximilianshof vor dem Alten Schloss Schleißheim in Oberschleißheim versprechen. Er findet statt am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Ausschließlich Handwerker und Künstler bieten ihre Werke an, Händler sind nicht zugelassen.