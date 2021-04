"DU" - Unter diesem Titel laden Regionalbischof Christian Kopp und Stadtdekan Bernhard Lies an diesem Sonntag um 18 Uhr in die St.-Markus-Kirche an der Gabelsbergerstraße 6 in München zu einem Gottesdienst in Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie ein. Der Gottesdienst richtet sich aber auch an Menschen, die in der Pandemie um jemanden trauern, und an Personen, die in der Krise Verantwortung für ihre Mitmenschen übernehmen. In Vertretung der Landeshauptstadt München nimmt Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) am Gottesdienst teil. Kirchenmusikdirektor Michael Roth übernimmt die klangliche Gestaltung. Der Gottesdienst wird live gestreamt und kann auch online unter www.markuskirche-muenchen.de abgerufen werden.