Die Vorstellung, dass Götter schwitzen, ist ähnlich merkwürdig, wie die, dass James Bond aufs Klo geht. In Unterhaching freilich heißt es an diesem Freitag, 21. Oktober, "Siegfried - Götterschweiß und Heldenblut": Angekündigt ist die "lustigste Heldenverehrung seit es Lindenblätter gibt": Die aus dem Kabarett bekannten Severin Groebner und Constanze Lindner spielen als Siegfried und Kriemhild die Hauptrollen in diesem durchaus durchgeknallten "Germanical". Die Vorstellung im Kubiz beginnt um 20 Uhr.

Wer mehr zum innerlichen Schmunzeln neigt und auf sublimeren Humor steht, ist vielleicht am Sonntag, 23. Oktober, besser aufgehoben im Kubiz: Der Kabarettist Thomas Freitag stellt dann sein Programm "Hinter uns die Zukunft" vor und dabei die wichtige Frage: Woher kommt die menschliche Unfähigkeit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen? Freitag, einer der Routiniers des politischen Kabaretts und auch als großartiger Parodist bekannt, versucht, darauf spielend, lesend und erzählend eine Antwort zu finden. Er zieht scharfzüngig Bilanz und blickt zugleich nach vorne. Sein Auftritt beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es im Kubiz (Telefon 089/66 555 316, E-Mail tickets@unterhaching.de) oder online über https://kubiz-tickets.reservix.de.