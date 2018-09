9. September 2018, 22:03 Uhr Theaterstück Das edle Gewerbe des Intrigierens

Von wat, Unterföhring

Sie gehört nicht zu den bekanntesten Werken Molières, aber die Komödie "Die Streiche des Scapin" liefert dafür gleich zum Auftakt der Spielzeit in Unterföhring zeitlos schöne Bonmots wie: "Il vaut mieux encore d'être marié que mort - es ist immer noch besser, verheirat als tot zu sein." Hauptfigur des Stücks im Stile der italienischen Commedia dell'arte, welches das Neue Globe Theater am Freitag, 14. September, im Bürgerhaus zeigt, ist der schlitzohrige Diener Scapin. Er behauptet von sich: "Ich kann, ohne mich zu loben, sagen, dass sich niemand so elegant darauf versteht, Intrigen einzufädeln oder Streiche zu erfinden. Niemand versteht dieses edle Gewerbe besser als ich." In der Tat wird es dank seiner Mithilfe ziemlich turbulent werden. Leidtragende sind nicht zuletzt zwei geizige alte Neapolitaner, deren Söhne sich scheinbar unstandesgemäß verlieben, und die um ihr Geld gebracht werden sollen. Am Ende gibt's noch eine faustdicke Überraschung, mit der selbst der gerissene Scapin nicht gerechnet hat. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es online über www.buergerhaus-unterfoehring.de.