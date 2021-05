Von Irmengard Gnau, Garching

Die Zuschauer ganz nah heranholen, sie soweit in die Geschichte eintauchen lassen, dass sie mit den Figuren mitfiebern, sich in sie hineinversetzen, das ist wohl das Ziel jedes Schauspielers und jeder Schauspielerin. Wie aber erzeugt man solche Nähe, wenn man doch den Abstand einhalten muss, den die Pandemiebekämpfung in den vergangenen Monaten von allen einfordert? Birgit Schulz und Christian Steinfelder grinsen. "Den Abstand einzuhalten, erfordert gar nicht so viel Disziplin, das ist schon so automatisiert", sagt Schulz. Aus dem Alltag nimmt die Garchingerin dies einfach mit auf die Theaterbretter. Dorthin, wohin sie und ihre Kollegen von der Garchinger Bauernbühne nun hoffentlich bald zurückkehren dürfen, für ihren großen Auftritt.

Die Garchinger Bauernbühne ist für das Kulturprogramm 2021 im Bürgerhaus fest gebucht. Seinem Konzept getreu, die Kulturschaffenden aus der Stadt und Region stärker in den Fokus zu rücken, hat der Garchinger Kulturreferent Thomas Gotterbarm die Bauernbühne für die Frühjahrssaison verpflichtet. Zwei "Bayerische G'schichten aus dem königlichen Amtsgericht", "Die Revoluzzerin" und "Fini, die Rennsau" aus der Feder von Andreas Kern werden sie präsentieren. Eigentlich wäre der Auftritt bereits Ende April gewesen, doch die Pandemie machte auch dieser Planung einen Strich durch die Rechnung. Davon lassen sich Schulz und ihre Mitstreiter freilich nicht beeindrucken. "Wir warten und lauern", sagt Schulz mit einem Augenzwinkern. Aktuell steht der 25. Juli als Termin im Kulturkalender der Stadt, und die Chancen, so scheint es, stehen gut, dass es diesmal klappen wird.

Seit mehr als 40 Jahren bereichert die Bauernbühne das Garchinger Kulturleben, 2017 zeichnete der Landkreis einige ihrer Führungspersönlichkeiten für ihr ehrenamtliches soziales Engagement aus. Birgit Schulz steht von Kindesbeinen an mit der Truppe auf der Bühne. Ihre Mutter Anita steht dem Theaterverein seit mehr als 20 Jahren vor, inzwischen ist die Tochter nicht nur Schauspielerin, sondern auch zweite Vorsitzende. Da die Bauernbühne von der Stadt professionell eingekauft wurde, hatten sie im Frühjahr ein Privileg. Während andere Laientheater nicht auf die Bühne und sich nicht persönlich treffen durften - von 21. Mai an soll das nach dem Willen der Staatsregierung wieder erlaubt sein -, konnten die Garchinger von Mitte Februar bis Ende März nach einem ausgeklügelten Hygienekonzept im großen Saal des Bürgerhauses proben. Die Gesichtsmasken etwa blieben auf, bis der vorgegebene Platz auf der Bühne erreicht war.

Um die beiden humorbetonten Einakter "coronakonform" auf die Bühne zu bringen, musste die Gruppe kreativ werden. Tische und Stühle fungieren auf der Bühne als Abstandsmarkierungen, manche Interaktion wurde im Vergleich zum Originalskript etwas abgewandelt. "Wir hatten Spaß daran, die Stücke so zu erarbeiten, dass der Zuschauer zwischen den Zeilen merkt: Wir spielen so wegen Corona", sagt Spielleiter Christian Steinfelder, der seit elf Jahren mit der Bauernbühne zusammenarbeitet. Da droht etwa eine Frau im Gerichtssaal in Ohnmacht zu fallen, doch keiner der Anwesenden wagt es, den Abstand aufzugeben. Im Vordergrund soll die Pandemie aber keinesfalls stehen. "Theater soll ja auch ablenken", sagt Steinfelder. Schon bei der Auswahl der Stücke im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder der Bauernbühne darauf geachtet, dass diese nicht zu viele Schauspieler gleichzeitig auf der Bühne versammeln oder etwa Massenszenen beinhalten. Der Gerichtssaal ist als Szenerie auch in Pandemiezeiten geeignet, gehen die meisten Menschen dort doch sowieso nicht unbedingt auf Tuchfühlung zueinander. Den lokalen Rahmen setzen die Garchinger Pfeifer und Tänzer des Heimatvereins, wo sich glücklicherweise genug Ehepaare fanden, die zu jeder Zeit regelkonform miteinander üben konnten.

Dass die letzten Präsenzproben inzwischen wieder einige Zeit her sind, erachtet Schauspielerin Birgit Schulz nicht als Problem. Die Stücke sind gestellt, die Abläufe verinnerlicht, die Figuren gefunden. Alles bereit sozusagen. Sie sei schon etwas aufgeregt, wie es sein werde von einem nur halbvollen Saal aufzutreten, sagt Schulz. Doch die Vorfreude überwiegt: "Wir sind alle schon richtig gierig auf Publikum."