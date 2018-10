17. Oktober 2018, 22:05 Uhr Theater Tatort Saliterstraße

Die Ayinger Gmoa Kultur zeigt ein parodistisches Bühnenstück nach dem Vorbild erfolgreicher Regionalkrimis. Was sich anfangs wie ein "Serienmord im Kuhstall" anhört, erweist sich als ausgeklügelter Rachefeldzug, der weit in die Vergangenheit zurückreicht

Von Irmengard Gnau, Aying

Na, ob das wirklich nötig ist? Eine Polizeiaußendienststelle im beschaulichen Helfendorf, Teil der politischen Gemeinde Aying? Der Chef der Ottobrunner Inspektion hat da so seine Zweifel, doch Volkes Wille ist nun einmal Volkes Wille und der hat sich in diesem Fall in einem Bürgerbegehren manifestiert. Also bekommt das Dorf ein Büro samt beflissener, stets wohlinformierter Sekretärin und ortsverbundenem Wachtmeister. Die beiden Kommissare Klaus Schäffler, meist bayerisch-grantelnd, und Hajo Mattheisen, strafversetzt aus dem hohen Norden in die süddeutsche Provinz, ermitteln fortan als "Helfendorf Cops". Und wie es der Teufel so will, gabad's auch gleich eine Leich.

Die Kommissare Schäffler (Erich Leiter, links) und Mattheisen (Martin Buschmeier, Zweiter von rechts) sind ratlos. (Foto: Claus Schunk)

Klingt irgendwie bekannt? Das soll es auch. Für ihr neues Stück, das an diesem Donnerstag im Sixthof seine Uraufführung feiert, formt Regisseur und Autor Marcus Everding mit Michael Wöllinger, Intendant und Gründer der Ayinger Gmoa-Kultur, aus dem lang erprobten Regionalkrimikonzept aus dem Vorabendprogramm des ZDF ein parodistisches Bühnenstück. Die Ayinger Gmoa-Kultur wäre freilich nicht die Ayinger Gmoa-Kultur, basierte das Theaterstück nicht auf einem historischen Stoff. Was sich zunächst wie ein "Serienmord im Kuhstall" anhört, erweist sich rasch als ausgeklügelter Rachefeldzug, der weit in die Vergangenheit zurückreicht - bis zur Tradition der Saliter. Diese waren vom 17. Jahrhundert bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts in ganz Bayern und darüber hinaus aktiv. Ihre Aufgabe war es, für die Obrigkeit Salpeter für die Schießpulverherstellung zu gewinnen. Beliebt war die Berufsgruppe nicht, hatte sie doch von Amts wegen das Recht, Salpeter überall dort, wo man ihn fand, abzubauen ohne Rücksicht auf die dabei entstehenden Schäden. Da Salpeter besonders im Klima von Ställen und Gehöften spross, hatte mancher Bauer unter den Salitern zu leiden. So ist es auch kein Zufall, dass die Leiche an der Saliterstraße im Helfendorfer Ortsteil Göggenhofen gefunden wird. Der Spürsinn der beiden Kommissare ist gefragt, schließlich sitzt ihnen rasch auch noch die Regionalpresse im Nacken.

Marcus Everding hat in bald 15 Jahren neun Stücke für die Ayinger Gmoa-Kultur geschrieben und inszeniert. (Foto: Claus Schunk)

"Die Helfendorf Cops - Das Salz der Erde" ist die neunte Eigenentwicklung, die Everding, professioneller Theatermacher, für die Laientheatergruppe der Ayinger Gmoa Kultur geschrieben hat und nun mit ihr inszeniert. Zehn Aufführungen wird es geben - und alle sind bereits ausverkauft. So ist das eigentlich immer in Aying, seit dem Jahr 2004, als man mit der Geschichte des heiligen Emmerams den ersten Stoff präsentierte. Michael Wöllinger lächelt. Da komme eben einiges zusammen, das gut passe, sagt er. Das Einzugsgebiet in der Nähe zu München und den Nachbargemeinden, die richtige Themenwahl, die Strahlkraft der prominenten Förderer wie der Ayinger Brauerei. Der Erfolg ist aber eben auch begründet in der unermüdlichen Arbeit des Vereinsvorstands und der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Wöllinger, dem Geschichtenarchäologen, und Everding, denen es seit Jahren gelingt, regionale historische Stoffe so ansprechend auf die Bühne zu bringen, dass sie ein großes Publikum, sowohl aus dem Landkreis wie auch von weither anziehen. Ihre Erfolgsformel? "Wir machen gelebte Geschichte", sagt Everding, "Theaterstücke, die etwas mit dem Leben der Menschen zu tun haben - der Menschen, die sie spielen und der Menschen, die sie anschauen." Dabei stellt der Autor und Regisseur an seine Darsteller in Aying dieselben hohen Ansprüche, die er auch an professionelle Kollegen auf der Bühne hat. Auch hinsichtlich der technischen Ausstattung stehen die Aufführungen im Sixthof durchaus in einer Reihe mit professionellen Bühnen gleicher Größe.

An seine Laiendarsteller stellt Theatermann Marcus Everding hohe Ansprüche. (Foto: Claus Schunk)

Die "Helfendorf Cops" arbeiten, ganz wie ihre Vorbilder aus Rosenheim, auf einer einem Fernseh-Set nachgebildeten Simultanbühne, ermitteln mal im Büro, mal in Joes Café, wo sich der emanzipatorische Frauenklub "Die Melkerinnen" trifft, und mal auf der Straße Helfendorfs. Die Szenenwechsel setzt Everding wie Filmschnitte, ein Lichtspot definiert den Fokus. Den 16 Schauspielern wie auch Technikern und Bühnenhelfern verlangt dieser Aufbau einige Konzentration ab. Hinzu kommt, dass sich die Gmoa-Kultur mit einem komödiantischen Stoff an die Königsdisziplin des Theaterspielens wagt. "Die Menschen zum Lachen zu bringen, ist extrem schwierig, bei der Komödie muss eine ganz andere Präsenz da sein", sagt Everding. "Die Parodie setzt noch einen drauf: Man muss übertrieben spielen und trotzdem die Figur grundieren." In diese anspruchsvolle Aufgabe stürzen sich die Darsteller mit großem Einsatz und überspringender Spielfreude. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein: Den Stoff fürs nächste Stück hat Wöllinger bereits gefunden.

"Die Helfendorf Cops - Das Salz der Erde" ist die neunte Eigenentwicklung, die Everding, professioneller Theatermacher, für die Laientheatergruppe der Ayinger Gmoa Kultur geschrieben hat. (Foto: Claus Schunk)

"Helfendorf Cops - Das Salz der Erde" ist am 18., 20., 21. und von 26. bis 28. Oktober sowie 1. bis 3. November im Sixthof Aying zu sehen. Alle Vorführungen sind ausverkauft. Mögliche Restkarten könnte es unter Telefon 0700/25 25 00 25 geben.