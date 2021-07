William Shakespeares Spätwerk "Das Wintermärchen" erzählt von der zerstörerischen Macht von Eifersucht und Tyrannei und der heilenden Wirkung von Liebe und Vergebung. Einerseits tragisch und düster, andererseits fröhlich und am Ende hoffnungsvoll, trägt es Elemente einer Romanze wie einer Komödie in sich. Die Bremer Shakespeare Company wird sich in ihrer Inszenierung, die sie am Donnerstag, 8. Juli, im Bürgerhaus Pullach zeigt, auf die Reise der verstoßenen Tochter Perdita in die Vergangenheit konzentrieren. Sie weiß nichts über ihre königliche Herkunft: als Tochter von Leontes, des verblendeten Königs von Sizilien und seiner Gattin Hermione. Stück für Stück, wie eine aus dem Vergessen aufsteigende Erinnerung, entrollt sich ihre Geschichte. Dort haben Wahn und Unglück ihre Mutter erstarren lassen und hält Reue ihren Vater gefangen. Auf der Suche nach Identität und ihrer Zukunft beleuchtet Perdita ihr "Familien-Märchen" aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Die Inszenierung sucht mit Musik, atmosphärischen Geräuschen und Tiermasken einen märchenhaften Erzählraum zu entwerfen, in dem sich die ganze Bandbreite der menschlichen Gefühlswelt entfalten kann. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einführung von 19.30 Uhr an, Infos und Karten über www.buergerhaus-pullach.de oder Telefon 089/744 744 700.