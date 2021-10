Von Udo Watter, Pullach

Eigentlich steht er immer ein bisschen neben sich. Ob in der Rolle des Nilpferds, das auf der Bühne aus Fontanes "Effi Briest" zitieren soll, ob als Mittrinker und Beobachter der täglichen alkoholflankierten Rituale seiner großbürgerlichen Großeltern, ob als uninspirierter Improvisator im Unterricht, oder als irgendwie in seine Kolleginnen halbverliebter Schauspielschüler, der spürt, dass die dort erfahrene "absolute Nähe" sich durch "gleichzeitige Bedeutungslosigkeit" auszeichnet.

Joachim ist ein junger Mann Anfang zwanzig, der nach München gekommen ist, um eine Zivildienststelle anzutreten - nicht zuletzt weil er der provinziellen Enge seiner norddeutschen Heimatstadt zu entkommen sucht und auch der Trauer über den Unfalltod seines älteren Bruders. Das er dann im Vorbeigehen die eher ehrgeizlos absolvierte Aufnahmeprüfung an der Otto-Falckenberg-Schule besteht, setzt eine Handlung in Gang, die sich in zwei sehr unterschiedlichen Welten abspielt und eine Fülle an komischen bis tragikomischen Momenten hervorbringt. Es ist der Spagat zwischen Schauspielausbildung und dem extraordinären Alltag in der Nymphenburger Villa seiner konstant angesäuselten, aber hochkultivierten Großeltern.

James Newton spielt diesen Joachim, den Protagonisten des Theaterstücks "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" nach dem Roman von Joachim Meyerhoff. Der ist stark autobiografisch geprägt und auch in der prämierten Adaption für die Bühne, die das Münchner Metropoltheater jetzt im Pullacher Bürgerhaus zeigte, werden viele erzählerische Elemente aus dem Buch beibehalten.

Gleichwohl ist dem für die Fassung verantwortlichen Regisseur Gil Mehmert eine Inszenierung gelungen, die frei von epischen Längen funktioniert: durch gutes Tempo und Timing, durch elegante Szenenwechsel, witzig choreografierte Einlagen. Dramaturgisch elaboriert, getragen von der Spiellust des Ensembles sowie vom Schlagzeuger Stefan Noelle raffiniert rhythmisiert, zeitigen viele Szenen eine packende Wirkung. Das Ende indes klingt in zuversichtlicher Nachdenklichkeit aus.

Newton ist in der Rolle des etwas unsicheren, nach seinem Lebensweg suchenden Joachim (Meyerhoff) beeindruckend. Er changiert ständig zwischen Erzählen und Spielen, erklärt lakonisch-reflektiert diverse Situationen auf der Bühne oder sein eigenes Befinden. Dann muss er wieder aktiv sein, tritt etwa in Frauenkleidern viel selbstbewusster auf als in Hosen oder verzweifelt wutentbrannt an seiner Dozentin Gretchen Kinski. Die Lücke, von der im Titel die Rede ist, bezieht sich auf Goethes Werther ("Ach diese Lücke! Diese entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle!"), der sich bekanntlich aus unerfüllbarer Liebe umgebracht hat. Bei Joachim alias Newton kommt es soweit nicht, es geht auch weniger um romantische Liebe, als vielmehr um die Unsicherheit eines jungen Menschen, der ein wenig wie ein Loser wirkt, aber dennoch irgendwie vorwärtskommt. Immer wieder denkt Joachim dran, die Ausbildung abzubrechen ("Ich sehnte mich danach aufzugeben"), und doch noch Zivildienst im romantisierten "Schwesternheim" zu machen und dann Medizin zu studieren. Schön, wie Newton seine innere Diskrepanz in einer Szene mit einer ihn darstellenden Marionettenfigur dokumentiert. Sein Großvater, ein Professor der Philosophie, weist ihn auf den Malus seiner Generation hin: Sie beobachte nur. "Die Welt wird zu einem Ereigniszirkus degradiert." Es komme aber auf die Teilhabe an: integriert sein statt "Phänomene" lediglich zu beobachten. Auch hier also wieder die Lücke, die Diskrepanz. Seine Großmutter, die früher eine erfolgreiche Schauspielerin war und auch an der Otto-Falckenberg-Schule unterrichtete, spricht von der "inneren Faulheit" ihrer Schüler, derentwegen sie den Unterricht aufgegeben habe. Lucca Züchner als Großmutter (und in mehreren anderen Rollen wie Gretchen Kinski) sowie Thorsten Krohn als Großvater (und unter anderem Direktor) sind großartig und spielen speziell diese beiden Parts mit einer ansteckenden Lust, welche trotz der Komik den Figuren ihre Würde lässt. Ihr zwischen Champagner, Whiskey, Wein und Cointreau strukturierter Alltag mutet so bizarr wie heimelig an - Joachim fühlt wenigstens dort mitunter seine Lücke gefüllt. Sie gurgeln melodisch beim Zähneputzen, sie legen sich rituell jeden Abend auf den Wohnzimmerteppich, um Musik zu hören und Großmutter neigt zu exaltierter Artikulation.

In höchstem Maße amüsante und durchgeknallte Szenen liefert die Inszenierung auch aus der Schauspielschule: Wenn die Schülerinnen und Schüler gemeinsam eine bewegliche Maschinenfigur bilden sollen, wird das zur optisch wie akustisch fast obszönen Orgie. Auch ihr gemeinsamer Statisten-Einsatz in einer Walpurgisnacht-Szene aus "Faust" bietet überdrehte Unterhaltung mit anrüchiger Kostümierung. Vanessa Eckart, Sophie Rogall, Oliver Mirwaldt und Jakob Tögel agieren überzeugend und wandlungsfreudig. Es scheint dem Ensemble generell Spaß gemacht zu haben, gewisse Techniken und Unterrichtsmethoden der berühmten Schauspielschule etwas zu veralbern und die Ticks und Neurosen der Dozenten darzustellen.

Auch andere Details wie der Einsatz des Vorhangs, Requisitenübergaben, Schattentheater - oder wie Noelle das Geräusch einer Telefonwählscheibe imitiert - machen diese Inszenierung besonders. Kritisch könnte man anmerken, dass die Tragik, die ja immer mitschwingt, zugunsten der Komik etwas vernachlässigt wird. Die psychische Last ("Karriere innerer Unruhe") und der vom Kummer unterdrückte Zorn, der auf Joachim liegt, wird mitunter mehr behauptet als demonstriert. Newton spielt dennoch vorzüglich, er alias Joachim schafft erstaunlicherweise die Schule (Meyerhoff wurde zu einem der renommiertesten Theaterschauspieler im deutschsprachigen Raum). Via Selbstmord mit sich eins zu werden - das hat er nicht getan. Dafür hat Joachim gelernt, manche Lücke zu füllen, seinen Weg zu gehen, mit sich besser in Einklang zu sein - wenn auch im Leben immer wieder neue Lücken warten.