Die Volksbühne Neubiberg-Ottobrunn geht neue Wege und bereitet sich diese Woche nicht auf ein klassisches Bauernstück, sondern auf eine heitere Familiengeschichte vor. Am Freitag, 27. Dezember, feiert die Komödie "Da Brezensalzer" von Ralf Kaspari Premiere. Bis dahin muss noch viel geprobt werden, zumal einer der Schauspieler kurzfristig in die Inszenierung "reingeschmissen" wurde, wie Regisseurin Martina Fellner sagt.

"Da Brezensalzer" - womit abfällig eine Hilfskraft bezeichnet wird, die zu inkompetent für das anspruchsvolle Schlingen der Brezen ist - spielt in einer alteingesessenen Dorfbäckerei. Bäckermeister Helmut Neuberger (Hans Gerg) und seine Frau Elvira (Susi Schmid) sind glücklich, weil ihr Sohn Franz jetzt nicht nur Meister werden will, sondern mit Gabi (Nicki Freundl), deren Eltern das örtliche Restaurant betreiben, eine Schwiegertochter in Aussicht steht, die Laden und Familie alle Ehre machen würde. Zudem beendet das Lehrmädchen Susi (Veronika Hiltwein) in Kürze ihre Ausbildung als Beste in ganz Bayern und soll als Bäckereifachverkäuferin übernommen werden. Da erschüttert eine Information den Frieden: Sohn Frank wurde auf dem Volksfest mit dem Lehrmädel Susi in einer mehr als eindeutigen Situation erwischt. Als Mutter Elvira kapiert, was geschehen ist, schmeißt sie Susi sofort hinaus. Doch nun, allein in der Bäckerei, ist sie dem Tagesgeschäft nicht mehr gewachsen, da sie weder die Computerkasse öffnen noch ihre Kunden richtig bedienen kann. Das Unglück nimmt seinen Lauf.

Fellner hat mit dem Regieteam diese 2009 geschriebene Komödie ausgesucht, weil viele junge Schauspieler des eigenen Jugendtheaters mitmachen können. Die drei Akte spielen in nur einem Zimmer, von dem aus es durch eine Flügeltür in die Backstube und durch die andere Tür in den Verkaufsraum geht. Auf die alte Tür ist Fellner stolz, denn Marianne Hiltwein, seit 1991 für das Bühnenbild zuständig, hat sie aus einem Wertstoffcontainer geangelt.

Eine passende Besetzung für den "Brezensalzer" zu finden, sei schwierig gewesen, sagt Regisseurin Fellner. Zum einen müsse die Volksbühne vier Aufführungen je Saison besetzen und dabei alle Mitwirkenden passend auswählen. Zum anderen gilt es für Fellner, starke Schauspieler mit Bühnenneulingen zusammenzuschweißen, ohne dass der Zuschauer merkt, wer viel oder weniger Erfahrung auf der Bühne hat. "Keiner soll abfallen", sagt sie. Wegen der herrschenden Männernot - die Volksbühne freut sich über männliche Mitwirkende jeden Alters - wurde ihr Sohn Florian kurzfristig verpflichtet, obwohl er in einer der nächsten Inszenierungen schon eine große Rolle hat.

Auch er hat sich die Zeit für die nur zehn Proben im Kalender frei geräumt. Textsicher sind die Akteure schon, Souffleuse Karin Karl gibt trotzdem wie eine Dirigentin mit ihrem Arm die Einsätze für die nächste Stelle. Hans Gerg, der Bäckermeister, steht auf der Bühne und hadert mit klebrigen Haaren und Händen. Für die Backstubenszene, in der ausgerechnet ein Regal umfällt und sich der Mehltopf über ihn und die Tourismus-Chefin Dr. Gürtler (Stephanie Juretzki) ergießt, sucht die Maske noch die mehlig erscheinende, aber haltbare Schminke. So lustig die Szene für die Zuschauer wirkt, "die Schauspieler reißen sich nicht darum, von Mehl eingestäubt zu werden", sagt Fellner. Die Zuschauer dürfen sich auf einen vergnüglichen Abend im Leiberheim freuen, mit Wortwitz und dem umtriebigen Spiel zwischen Dorfidylle und dem Einzug der modernen Zeit.

Bei aller Spielfreude - die Volksbühne sucht noch immer neue Depoträume für ihre 2000 zum Teil historischen Kostüme und Requisiten. "Preisgünstig, trocken, beheizbar, 60 bis 70 Quadratmeter groß und nicht zu weit weg" sollen sie sein, wie Volksbühnen-Vorsitzender Ralf Hiltwein sagt. Das Depot an der Wittelsbacher Straße ist nur bis Ende Mai nutzbar, da die Neubiberger Rathauspläne auf Eis gelegt sind.

Aufführungen sind am 27. und 28. Dezember (20 Uhr), am 29. Dezember (19 Uhr), am 4., 10., und 11. Januar (20 Uhr), am 5. und 12 Januar (19 Uhr) im Leiberheim, Nixenweg 9, München. Karten für zehn Euro gibt es unter https://okticket.de.