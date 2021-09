Die Bretter, die die Welt bedeuten, waren lange gleichsam zugenagelt, aber nach und nach öffnen sich überall die Vorhänge für neue Taten unterm Schweinwerferlicht. "Ihr wisst, auf unsern deutschen Bühnen, probiert ein jeder, was er mag" - dieses Zitat Goethes hat die Theatergruppe des Garchinger Vereins "Zeitkind" auf ihre Homepage gestellt. Und das ambitionierte Ensemble wagt sich nach langer Zwangspause diesmal an eine Familienkomödie, die dank einer hübsch-fiesen Grundidee, scharfsinniger Dialoge und emotionaler Explosivkraft bereits große Resonanz erfuhr: "Der Vorname", das Stück aus der Feder von Alexandre de La Patellière und Matthieu Delaporte, wurde schon zweimal verfilmt, zuletzt 2018 von Sönke Wortmann.

Worum geht's? Die Ankündigung von Vinzenz Lärchl, seinen Neugeborenen Adolphe nennen zu wollen, löst beim Abendessen im bürgerlichen Familienkreis eine veritable Krise aus. Auch wenn er sich mit "ph" statt mit "f" schreibt, ist die Empörung der Verwandten ob der naheliegenden Assoziation zu Adolf Hitler groß. Dem Sturm des Entsetzens folgen viele kleine Stürmchen, die weitere Erkenntnisse über die Anwesenden aufwerfen und das Dinner wird zum emotionalen Desaster.

"Tolle Neuigkeiten: Wir spielen wieder und zwar live auf der Bühne im Römerhoftheater in Garching", freut sich Katrin Pacreau, Mitglied des Theatervereins Zeitkind, auf die Umsetzung des maliziös-humorvollen Stückes. Premiere ist an diesem Samstag, 2. Oktober, Beginn 19.30 Uhr. Für die Regie zeichnet Stephanie Brack verantwortlich. Weitere Aufführungen sind am Sonntag 3. Oktober (Beginn 18 Uhr), am 8., 9. und 10. Oktober.

Die Reservierung per Telefon beim Kulturreferat Garching ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr unter 089/ 320 89-138 möglich sowie per E-Mail an kartenvorverkauf@garching.de oder über www.garching.de. Weitere Infos über www.zeitkind-ev.de/theater/der-vorname.