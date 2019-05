31. Mai 2019, 21:55 Uhr Testreihe Luftqualität ist im Rahmen

Schadstoffmessungen in Haar ergeben keine Überschreitung

Die Belastung mit Stickstoffdioxid in der Haarer Luft hält sich trotz des dichten Verkehrs in Grenzen. Eine Testreihe mit Hilfe von sogenannten Passivsammlern, die die Gemeinde an einigen ausgewählten Straßen hat aufstellen lassen, bestätigte in etwas das Bild, das zuletzt schon eine Hochrechnung ergeben hatte. Rein auf Grundlage von Daten hatte das Landratsamt für alle Kommunen im Landkreis rechnerisch ermitteln lassen, ob der Grenzwert beim Stickstoffdioxid, das vor allem auf Dieselmotoren zurückgeführt wird, eingehalten wird. Eine Überschreitung des Werts von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurde nirgendwo festgestellt, auch nicht in Haar. Die Passivsammler-Methode ergab nun ein ähnliches Bild.

Wie Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) kürzlich im Gemeinderat darlegte, wurden die Röhrchen, in denen sich die Schadstoffbelastung ablesen lässt, vor allem an stark befahrenen Straßen wie etwa an der B 304 angebracht. Und es habe sich gezeigt, wie sie sagte, "dass die befürchteten Häuserschluchten keinen Schaden anrichten". So wurde mit 21,4 Mikrogramm noch ein relativ hoher Wert im Jagdfeldring, auf Höhe der Hausnummer 87 gemessen. Im Jagdfeldring auf Höhe des Edeka-Markts kam man auf den höchsten gemessenen Wert von 28,6 Mikrogramm. Der niedrigste Wert lag bei 19,7 Mikrogramm.

Umweltreferent Andreas Nemetz warnte davor, zu viel in diese Ergebnisse hineinzuinterpretieren. Die Messmethode liefere allenfalls Näherungswerte, mehr nicht. Eine Abweichung um 30 Prozent sei bei dem in dem Fall lediglich einen Monat dauernden Messzyklus möglich. Der Gedanke der Gemeinde sei gewesen, mit den Passivsammlern Hinweise zu bekommen und dann, bei Verdacht auf eine maßgebliche Belastung der Luft, eine wirklich aussagekräftige Messmethode anzuwenden. Gerlinde Stießberger (CSU) griff die Aussage von Bürgermeisterin Müller auf, dass von einem Häuserschluchten-Effekt, der die Schadstoffwerte in die Höhe treibe, nichts zu bemerken sei und stellte dies in Frage. Sie sagte, gerade am Jagdfeldring habe man eine solche Häuserschlucht und dort seien die Werte schlechter. In der Diskussion über die Bebauung der südlichen B 304 mit höheren Gebäuderiegeln hatte es aus Reihen der CSU kritische Anmerkungen gegeben, dass dies zulasten der Luftqualität gehen könnte.