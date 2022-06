Vier junge Leute stiegen mehrfach in ein Tesla-Lager in Kirchheim ein und belieferten einen Händler mit gestohlener Ware.

Von Patrik Stäbler, München/Kirchheim

Weil sie im großen Stil Reifen aus einem Tesla-Lager in Kirchheim gestohlen haben, sind vier Mitglieder einer Diebesbande sowie ihr Hehler zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht München I gegen die zwei Haupttäter - sie sind heute 21 und 22 Jahre alt - die Einziehung von Vermögen in Höhe von 88 000 Euro an. Die beiden wurden zu Jugendstrafen von 22 und 18 Monaten verurteilt; überdies müssen sie eine Woche im Dauerarrest verbringen. Ihre 23-jährige Komplizin und ein 28 Jahre alter Helfer, der in dem Lager arbeitete, wurden nach Erwachsenenstrafrecht jeweils zu 18 Monaten Haft verurteilt. Ebenfalls mit einer Bewährungsstrafe davon kam der fünfte Angeklagte: ein 37 Jahre alter Reifenhändler, der die gestohlenen Radsätze angekauft und in seinem Betrieb gelagert hatte. Er wurde wegen gewerbsmäßiger Hehlerei zu 23 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem wurde bei ihm die Einziehung von 28 000 Euro angeordnet, wie ein Gerichtssprecher mitteilt.

In sieben Nächten von Dezember 2019 bis Januar 2020 hatte die Diebesbande in dem Tesla-Lager in Kirchheim zugeschlagen. Insgesamt entwendete sie mindestens 46 Komplettradsätze, bestehend aus je vier Reifen und vier Felgen, im Gesamtwert von fast 160 000 Euro. Im Vorfeld hatte einer der Täter - der heute 21-Jährige, der ebenso wie die anderen aus München stammt - mit dem Reifenhändler aus dem Kreis Ebersberg vereinbart, dass dieser die Ware ankaufen werde. Für einen neuen Reifensatz zahlte er je nach Tesla-Modell einen Preis von 1600 oder 1200 Euro; bei gebrauchten Reifen waren es abhängig vom Zustand 600 bis 800 Euro. Insgesamt gab der Reifenhändler der Diebesbande fast 30 000 Euro.

Deren zwei Rädelsführer, die bei den Taten meist über ein offenes Fenster in das Tesla-Lager einstiegen, wurden wegen schweren Bandendiebstahls in sieben Fällen verurteilt. Die 23-Jährige, die als Fahrerin fungierte und während der Diebestouren in einem Transporter wartete, machte sich laut Gericht der Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl in sieben Fällen schuldig. Wegen des gleichen Vorwurfs, jedoch nur in vier Fällen, wurde der 28-jährige Bruder von einem der Haupttäter verurteilt. Er hatte als Arbeiter in dem Tesla-Lager Informationen für die Taten geliefert und in mehreren Fällen ein Fenster offen stehen gelassen. Sämtliche Urteile sind bereits rechtskräftig.