Die Anwohner der Wolfratshauser Straße in Pullach können aufatmen: Nach einem Beschluss des Landratsamtes München, Sachgebiet Verkehrsrecht, wird in Bälde auf dem gesamten Abschnitt zwischen der Saarlandstraße und der Pater-Augustin-Rösch-Straße die bislang geltende Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern aufgehoben und auf die innerorts üblichen 50 Stundenkilometern reduziert.

Mit dieser Entscheidung hat die Kreisbehörde dem Antrag der Gemeinde Pullach auf erhöhten Lärmschutz an der dicht befahrenen Bundesstraße stattgegeben.

Anfang April dieses Jahres hatte der Pullacher Gemeinderat der Verwaltung den Auftrag erteilt, beim Landratsamt einen Antrag auf Temporeduzierung zu stellen. Dass diesem nun stattgegeben werde, sei ein großer Erfolg in Sachen Lärmschutz in Pullach und bedeute insbesondere für die Anwohner der Wolfratshauser Straße im Abschnitt Saarlandstraße - Pater-Augustin-Rösch-Straße eine deutliche Entlastung. Durch die Temporeduzierung werde aber auch die Sicherheit in den Einfahrtsbereichen der Schubertstraße sowie zu den Tagesheimschulen an der Pater-Rupert-Mayer-Straße erhöht, heißt es in einem Pressebericht des Rathauses.

Bald werden Mitarbeiter des Staatlichen Bauamtes Freising den Bescheid des Landratsamtes in die Tat umsetzen, was allerdings keinen großen Aufwand darstellt. Es reicht, die Tempo-60-Beschilderung zu entfernen. Ein gesonderter Hinweis, dass von diesem Zeitpunkt an wieder maximal Tempo 50 gefahren werden darf, sei nicht vorgesehen, da es sich um die übliche innerorts zulässige Höchstgeschwindigkeit handele, schreibt die Gemeinde.