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KriminalitätTatort Telefon

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Die meisten betrügerischen Anrufe wie die sogenannten Enkeltricks und Schockanrufe stammen aus dem Ausland.
Die meisten betrügerischen Anrufe wie die sogenannten Enkeltricks und Schockanrufe stammen aus dem Ausland.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit sogenannten Schockanrufen erbeuten kriminelle Banden auch in der Region München jährlich Millionen Euro. Was Ermittler über die Betrugsmasche wissen – und wie man sich schützen kann.

Von Anja Blum, Region

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Die gute Nachricht ist: Viele Menschen wissen schon Bescheid. Das zeigen die Zahlen der Polizei, aber auch deren tägliche Erfahrungen. „Wenn ich irgendwo anrufe und mich als Kriminalhauptkommissar vorstelle, wird mir ganz oft erst mal nicht geglaubt“, sagt Markus Nothelfer. Er lacht. Denn dieses Misstrauen wertet er als Erfolg. Als Zeichen dafür, dass die Menschen nicht mehr hereinfallen auf Maschen wie den „falschen Polizisten“, der vermeintlich potenzielle Opfer vor einer vermeintlichen Einbrecherbande warnt.

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