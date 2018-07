30. Juli 2018, 21:45 Uhr Taufkirchen/Unterschleißheim Fragen an die Kandidaten

Volkshochschulen und SZ laden zu zwei Diskussionsrunden

Die Politik macht zwar gerade weitestgehend Sommerpause und die Politiker werden in den kommenden Wochen überwiegend im Urlaub sein, doch folgende Termine sollten sich politisch interessierte Menschen schon einmal für den Herbst im Kalender notieren: Zur bevorstehenden Landtagswahl in Bayern am Sonntag, 14. Oktober, laden die Volkshochschule Nord und die Volkshochschule Taufkirchen in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung und dem Münchner Merkur zu zwei Podiumsdiskussionen mit den Direktkandidaten der Parteien beider Stimmkreise im Landkreis München ein.

Die Kandidaten des Stimmkreises München-Land-Süd stellen sich am Mittwoch, 19. September, im Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen, Köglweg 5, den Fragen der Moderatoren und des Publikums, die Kandidaten des Stimmkreises München-Land-Nord am Montag, 1. Oktober, im Bürgerhaus Unterschleißheim, Rathausplatz 1. In Taufkirchen diskutieren die bayerische Sozialministerin und Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer (CSU), die SPD-Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Natascha Kohnen, der Grünen-Bezirksvorsitzende Markus Büchler, der frühere Focus-Chefredakteur Helmut Markwort (FDP) sowie Ilse Ertl (Freie Wähler), Bernhard Baudler (Linke) und Ulrich Riediger (AfD). Beginn ist um 19.30 Uhr. In Unterschleißheim sitzen auf dem Podium der Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch (CSU), die Landratsstellvertreterin Annette Ganssmüller-Maluche (SPD), der Landtagsabgeordnete Nikolaus Kraus (Freie Wähler), Claudia Köhler (Grüne), Thomas Jännert (FDP), Robert Hamm (Linke) und Rainer Groß (AfD). Beginn hier ist um 19 Uhr.

Moderiert werden die Diskussionen von Lars Brunckhorst (Süddeutsche Zeitung) und Günter Hiel (Münchner Merkur). Zu beiden Veranstaltung ist keine Voranmeldung nötig.