10. Oktober 2018, 21:53 Uhr Taufkirchen/Ottobrunn Aktionen der Grünen Jugend

Die Grüne Jugend veranstaltet am Wochenende zwei Aktionen zur bayerischen Innenpolitik mit den Landtagskandidaten Claudia Köhler und Markus Büchler. Dabei soll es um das neue Polizeiaufgabengesetz gehen. Veranstaltungsorte sind am Freitag, 12. Oktober, von 12 bis 14 Uhr die S-Bahnstation Taufkirchen und am Samstag, 13. Oktober, von 11 bis 13 Uhr der Rathausplatz in Ottobrunn.