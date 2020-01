Neue Lust auf alte Tänze? Rundtänze, Zwiefache, Figurentänze und vieles mehr können Gäste unter der kundigen Anleitung von Katharina Mayer, der Tanzmeisterin des Münchner Kocherlballs, am Sonntag, 19. Januar, im Gasthaus Zinners in Taufkirchen lernen. Die richtigen Töne kommen von 14 Uhr an von den Dellnhauser Musikanten, eine der besten Volkstanzkapellen in Bayern. Der Eintritt ist frei. Veranstalter des Tanznachmittags ist der Förderverein Freunde des Wolfschneiderhofes.