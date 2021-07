Die Corona-Krise hat Kindern auf vielfältige Weise zugesetzt und in einigen Fällen auch deren Sprachentwicklung betroffen. So habe in den Taufkirchner Kindergärten die übliche Sprachförderung nicht stattfinden können, da in den Lockdown-Monaten keine externen Personen in die Einrichtungen durften, berichtete Sozialreferent Andreas Bayerle im Sozialausschuss des Gemeinderats. Daher rechnet man im Rathaus mit einem gestiegenen Bedarf in diesem und nächstem Jahr, weshalb der Ausschuss einstimmig empfohlen hat, den Haushaltsansatz für die zusätzliche Sprachförderung in den Kindertagesstätten um 10 000 auf 90 000 Euro zu erhöhen. Wie bisher trägt die Gemeinde die Hälfte der Kosten, während der Landkreis den Rest übernimmt. Gleiches gilt für die Deutschkurse an der Grundschule am Wald, die die Volkshochschule anbietet. Dort empfahl der Ausschuss wie bisher ein Budget von 30 000 Euro. Anders als in den Kindergärten sei dieses Angebot "ziemlich gut durch die Corona-Krise gekommen", sagte Bayerle. "Da haben viele Kurse online stattgefunden."