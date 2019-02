25. Februar 2019, 22:04 Uhr Taufkirchen Zebrastreifen doch zu teuer

Taufkirchner Gemeinderäte verwerfen Idee aus Kostengründen

Am Übergang zwischen der Eschen- und der Lindenpassage in Taufkirchen wird nun doch kein Zebrastreifen errichtet. Nachdem der Bauausschuss des Gemeinderats Ende November noch einstimmig für einen solchen Fußgängerübergang votiert hatte, machte dasselbe Gremium nun einen Rückzieher. Grund hierfür war eine Kostenschätzung aus dem Bauamt, wonach die Gemeinde alleine für die Beleuchtung des Zebrastreifens gut 50 000 Euro aufbringen müsste.

"Da geht es um die Stromzufuhr, die Masten, ihre Fundamente, die Verkabelung und so weiter", sagt Bauamtsleiter Stefan Beer. Dieser finanzielle Aufwand war dem Gros der Ausschussmitglieder dann doch zu groß - zumal einige von ihnen schon im November verhalten auf den Vorstoß der SPD-Fraktion reagiert hatten. Deren Vertreter hatten seinerzeit argumentiert, dass ein Fußgängerübergang für mehr Sicherheit an der Stelle sorgen würde. "Im Moment haben die Fahrzeuge Vorfahrt", sagte Matteo Dolce (SPD). "Mit einem Zebrastreifen könnte man das umkehren." Trotz der drohenden Kosten für die Beleuchtung plädierten die SPD-Räte auch diesmal für die Errichtung eines Zebrastreifens. Mit einer "deutlichen Mehrheit", so Bauamtsleiter Beer, habe der Ausschuss das jedoch abgelehnt.