Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Nirgendwo sonst ist die Gemeinde Taufkirchen in den vergangenen Jahren so stark gewachsen wie rund um den Riegerweg - und noch ist das Ende nicht erreicht. So soll südlich des Zacherlwegs bis zur Straße Am Anger ein neues Wohnquartier mit einer Kita und kleineren Ladenflächen entstehen. Ein städtebauliches Konzept für das Areal ist nun dem Taufkirchner Gemeinderat vorgestellt worden. Auf dessen Basis soll die Aufstellung eines Bebauungsplans erfolgen - bis Ende 2025.

Auf dieses Datum hat sich das Rathaus mit dem Grundstückseigner geeinigt. Im Gegenzug durfte die Gemeinde im Osten des Gebiets entlang der Tegernseer Landstraße einen Fuß- und Radweg bauen. Zudem verfügt die Kommune in dem Areal über ein knapp 7800 Quadratmeter großes Grundstück, auf dem der Bau einer Kinderbetreuungseinrichtung angedacht ist. Diese sei an der Stelle notwendig, "da in dem Bereich ja schon einige Wohnungen entstanden sind und noch weitere entstehen werden", sagt Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei).

Das nun vorgestellte städtebauliche Konzept sieht die Kita im Südwesten des Geländes vor. Nördlich und östlich davon finden sich derweil elf drei- und vierstöckige Gebäude, während in der Mitte des Planungsgebiets eine Art Platz entstehen soll. Dort wären dann im Erdgeschoss auch Gewerbeflächen für kleinere Geschäfte vorgesehen, etwa ein Café, ein Friseur oder eine Bäckerei. Die gesamte Bebauung soll derweil von der Tegernseer Landstraße abgesetzt und durch eine Bepflanzung von ihr abgetrennt werden.

Einen Beschluss über das Konzept traf der Gemeinderat noch nicht. Vielmehr soll der Bauausschuss nun auf Basis dieser Vorlage einen Bebauungsplanentwurf erarbeiten. Wie viele Wohnungen auf dem Gebiet entstehen werden, lasse sich noch nicht beziffern, sagt der Bürgermeister. Er betont: "Wir haben bis Ende 2025 ja noch etwas Luft. Und wenn der Bebauungsplan steht, heißt das auch nicht, dass es 2026 gleich mit den Bauarbeiten losgeht."