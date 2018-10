9. Oktober 2018, 21:50 Uhr Taufkirchen XXL-Projekt auf dem Weg

Nach langem Vorlauf startet der Bau der Grundschule Am Wald

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Wieder und wieder rammt Samuel den Spaten, der ihm bis zur Nase reicht, in den Boden. Und doch will es dem Siebenjährigen einfach nicht gelingen, dass die Erdbrocken auf dem Blatt liegen bleiben, sodass er diese in die Luft werfen kann - so wie es die Umstehenden tun. Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) etwa hat bei diesem symbolischen Spatenstich für den Neubau der Grundschule Am Wald bereits drei Ladungen für die Fotografen aus dem Boden geschaufelt. Wobei die Bemühungen von Samuel, der als Erstklässler der Grundschule stellvertretend mit aufs Bild darf, ungleich besser zur reichlich zähen Vorgeschichte dieses XXL-Projekts passen, dessen Start an diesem Dienstag offiziell eingeläutet wird.

Denn auch der Neubau brauchte einiges an Anlaufzeit: Jahrelang debattierte der Gemeinderat, ob die in die Jahre gekommene Schule nun saniert, erweitert oder komplett neu errichtet werden soll. Ende 2016 habe man sich dann entschieden, erinnerte Sander, "hier zu bauen und dem Ortsteil Am Wald die Grundschule zu lassen". Konkret soll das neue Gebäude auf dem bisherigen Sportplatz an der Pappelstraße entstehen, wo seit wenigen Wochen die Bagger rollen. Geplant ist eine sechszügige Grundschule, "die aus heutiger Sicht den modernsten Ansprüchen genügt", sagte Sander. Das freilich hat seinen Preis: Mit anvisierten Kosten von 33,9 Millionen Euro handle es sich um das größte Einzelprojekt in der Geschichte Taufkirchens, betonte der Bürgermeister. "Und ich gehe davon aus, dass wir am Ende eher bei 40 Millionen Euro landen."

Gemäß Zeitplan soll die Grundschule Ende 2020 bezugsbereit sein. Nach dem Umzug wird das bisherige Gebäude abgerissen und das zugehörige Grundstück veräußert, damit dort Wohnungen entstehen. Durch den Verkauf erhofft sich die Gemeinde Einnahmen von rund 20 Millionen Euro, die zur Deckung der Baukosten dienen sollen. In dem Schulgebäude werden neben 24 Klassenzimmern auch Räume für ein Ganztagsangebot entstehen. Des Weiteren ist eine Dreifachturnhalle geplant sowie - und darauf sind sie in Taufkirchen besonders stolz - ein Sportplatz auf dem Schuldach. Dort wird dereinst vielleicht der siebenjährige Samuel seine Runden auf der Laufbahn drehen - sofern der Neubau etwas reibungsloser läuft als sein persönlicher Spatenstich.