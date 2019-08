19. August 2019, 21:29 Uhr Taufkirchen Wolfschneiderhof-Treffen

Auch in den Sommerferien machen die Freunde des Wolfschneiderhofes keine Pause und laden zum monatlichen Stammtisch im Restaurant der Tennisanlage Raschke in Taufkirchen ein. Am Donnerstag, 22. August, kommt die Runde um 17.30 Uhr zusammen. Mitglieder des Fördervereins sind ebenso eingeladen wie weitere Interessierte. Stoff zum Austausch gibt es genug: vom vergangenen Lampionfest bis zu anstehenden Aktivitäten des Vereins. Dies sei eine gute Gelegenheit, Bekannte zu treffen und neue Bekanntschaften zu schließen, teilen die Freunde des Heimatmuseums mit. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage (www.wolfschneiderhof.de).