Das Museum im Wolfschneiderhof in Taufkirchen öffnet erst im September wieder. Da im Juni zwei Öffnungstermine angeboten wurden, entfällt der eigentlich geplante Öffnungstag am 10. Juli. Im August gibt es dann im Rahmen des gemeindlichen Ferienprogramms ein spezielles Angebot für Kinder. Von 11. September an öffnet das Museum schließlich wieder regelmäßig jeden zweiten Sonntag im Monat. In Vorbereitung sind Vorträge zur Ortsgeschichte.