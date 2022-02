Das Museum im Wolfschneiderhof in Taufkirchen öffnet am Sonntag, 13. Februar, wieder seine Türen. Von 14 bis 17 Uhr können Besucher an Führungen durch das mehr als 200 Jahre alte Bauernanwesen an der Münchner Straße 12 teilnehmen. Um 15 Uhr begibt sich Gemeindeheimatpfleger Michael Müller auf "Annas Spuren" und erzählt von den schwierigen und bescheidenen Lebensverhältnissen der letzten Bewohnerin des Wolfschneiderhofes, Anna Seidl. Auf die Gäste warten interessante Gespräche, bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Der Eintritt ist frei.