Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Viele Ältere in Taufkirchen erinnern sich noch gut an die verschrobene Frau, die man bisweilen durch den Ort zum Supermarkt gehen sah - in Selbstgespräche vertieft und jeden Kontakt meidend, ja vielmehr argwöhnisch und mitunter gar aggressiv ihren Mitmenschen gegenüber. Diese Anna Seidl wohnte Zeit ihres Lebens im Wolfschneiderhof an der Münchner Straße, der heute das Heimatmuseum der Gemeinde beherbergt. Gerade in letzten Jahren vor ihrem Tod 1982 verfiel das Bauernhaus jedoch zunehmend, und auch sonst war es ein "schwieriges und hartes Leben", das die letzte Wolfschneiderin dort führte, sagt Michael Müller. Der Heimatpfleger der Gemeinde begibt sich an diesem Mittwoch "Auf Annas Spuren", so der Titel seines Vortrags in der Bücherei. Dabei verknüpft er ihr privates Schicksal mit den Entwicklungen in der Gemeinde im vorigen Jahrhundert.

Dieses war noch keine zwölf Monate alt, als die kleine Anna das Licht der Welt erblickte - als uneheliche Tochter von Marie Seidl, die mit zwei Geschwistern auf dem Kleinhäuslerbauernhof lebte. Der Vater sei vermutlich ein reicher Bauernsohn gewesen, sagt Müller. Dieser bekannte sich jedoch nie zu dem Mädchen, das nicht nur in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs, sondern ihrer Herkunft wegen auch ausgegrenzt wurde. "Man kann sich vorstellen, dass die anderen Kinder sie gehänselt haben", sagt der Ortshistoriker. Zudem bekam sie laut den Aufzeichnungen des ehemaligen Heimatpflegers Peter Seebauer stets von ihrer Mutter zu hören: "I häd heiratn kena, wennst hoit du net do gwesen warst."

In der Schule galt Anna Seidl als fleißig und intelligent. Später jedoch stand zunehmend ihr auffälliges soziales Verhalten im Vordergrund, dessentwegen sie als geistig verwirrt eingestuft und unter Vormundschaft gestellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt lebte Anna Seidl bereits alleine auf dem Wolfschneiderhof, nachdem erst ihre Mutter und 1962 ihr Onkel Johann Seidl gestorben waren. "Sie war dort zwanzig Jahre lang mit sich allein", sagt Michael Müller. Gesellschaft geleistet hätten ihr bloß ihre Katzen und Hühner, deren Eier sie verkaufte, um sich etwas hinzuzuverdienen. Zusammen mit den Einnahmen durch die Verpachtung der Äcker neben ihrem Anwesen, um die sich ihr Vormund kümmerte, reichte das Anna Seidl für ein sehr bescheidenen Leben. Dieses fand im April 1982 ein Ende, als sie vor ihrer Haustür von einem Auto angefahren wurde und an den Folgen des Unfalls starb.

Detailansicht öffnen Das Innere des Wolfschneiderhofs von heute hat wenig mit der einstigen Umgebung von Anna Seidl gemein. (Foto: Angelika Bardehle)

Ein Jahr später erwarb die Gemeinde auf Initiative des früheren Heimatpflegers Ernst Kistler den Wolfschneiderhof für eine Million Mark. Mindestens ebenso viel habe man dann noch mal in die Kernsanierung des zerfallenen Gebäudes stecken müssen, sagt Müller. 1985 eröffnete dort das erste kommunale Heimatmuseum im Landkreis, dessen Zustand und Interieur freilich wenig mit der einstigen Umgebung der Anna Seidl zu tun hätten. "Ich will in meinem Vortrag auch aufzeigen, wie hart das Leben auf einem Kleinbauernhof damals war", sagt der Heimatpfleger. Zudem werde es um die Ängste und Vorbehalte vieler alteingesessener Taufkirchner gehen, wann immer ihre Gemeinde von größeren Veränderungen betroffen war. Etwa nach dem Krieg durch die Ansiedlung vieler Heimatvertriebener. Oder Anfang der 1970er-Jahre, als die Bevölkerung Taufkirchens durch die neue Siedlung Am Wald binnen kürzester Zeit von 1600 auf 10 000 nach oben schnellte.

Der Vortrag "Auf Annas Spuren" an diesem Mittwoch in der Gemeindebücherei Taufkirchen beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.