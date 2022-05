Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Fast ein Jahr lang hat der Bauausschuss des Taufkirchner Gemeinderats in mehreren Sitzungen über den Plänen für ein Wohnquartier westlich der Dorfstraße und nördlich des Winninger Wegs gebrütet. Doch nun ist es geschafft: Einstimmig erteilte der Ausschuss den Segen für einen städtebaulichen Entwurf, der auf dem circa 16 000 Quadratmeter großen Areal die Errichtung von sechs Gebäuden vorsieht - davon drei dreigeschossige entlang des Entenbachs sowie drei viergeschossige inklusive Querriegeln an der Dorfstraße. Mit diesem Konzept will die Gemeinde nun ins Bauleitverfahren einsteigen, in dem sich auch die Bevölkerung zu den Plänen äußern darf. "Wir sind also ganz am Anfang, da kann sich noch etwas ändern", betonte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei).

Dass auf der Wiese an der Dorfstraße überhaupt Wohnraum entsteht, liegt an einem Vertrag, den das Rathaus vor Jahren mit dem Besitzer abgeschlossen hat. Diesem sicherte die Gemeinde die Schaffung von Baurecht zu, wofür sie im Gegenzug das Areal südlich des Winninger Wegs erwarb. Es könnte dereinst für eine Erweiterung der benachbarten Dorfschule benötigt werden. Für die nördliche Wiese sahen die ursprünglichen Pläne zunächst eine deutlich dichtere als die jetzt beschlossene Bebauung vor. Doch dagegen wehrte sich die Mitglieder des Bauausschusses. Schließlich handle es sich hier um ein Grundstück in "Filetlage", betonte Jutta Henkel (Grüne). Entsprechend erpicht waren die Ausschussmitglieder darauf, dort ausreichend Grünflächen zu erhalten sowie einen Fuß- und Radweg an der Dorfstraße zu schaffen.

"Wir haben diese Planung mühsam erkämpft, aber jetzt ist es das, was wir wollten", sagte Hildegard Riedmaier (CSU) mit Blick auf den städtebaulichen Entwurf. Allein die Situierung der Besucherparkplätze im Norden des Areals und die damit verbundenen langen Wege zu den Häusern im Süden bereitete einigen Bauchschmerzen. "Das ist keine intelligente Lösung", befand Alfred Widmann (SPD). "Da werden viele im Halteverbot und auf Gehwegen parken." Anders bewertete das Peter Hofbauer (Freie Wähler): "Von der Zugänglichkeit sind die Parkplätze da an der richtigen Stelle", sagte er. Zudem werde so am wenigsten Fläche versiegelt.