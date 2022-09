Die Gemeinde will die Gründung initiieren und ein Grundstück zur Verfügung stellen.

Die Gemeinde Taufkirchen will die Gründung einer privaten Wohnungsbaugenossenschaft anstoßen. Dazu stellt sie dieser ein Grundstück von mindestens 4000 Quadratmetern Größe in Aussicht, das vorzugsweise in Erbpacht vergeben werden soll. Das hat der Gemeinderat auf Antrag der Fraktionen von FDP/Freie Wähler, SPD sowie Grüne/Initiative Lebenswertes Taufkirchen beschlossen. Die Rathausverwaltung soll binnen drei Monaten ein geeignetes Grundstück vorschlagen.

Der genossenschaftliche Wohnungsbau könne "die Lücke schließen zwischen sozialem Wohnungsbau und Investoren-Wohnungsbau", sagte Maike Vatheuer-Seele (FDP), die maßgeblich an dem Antrag beteiligt war. "Damit kann bezahlbarer Wohnraum für Menschen geschaffen werden, die zwar Geld verdienen, sich die aktuellen Preise aber nicht leisten können." Ihr zufolge soll es nach der Entscheidung des Gemeinderats für ein Grundstück eine Infoveranstaltung geben, um die Gründung der Genossenschaft anzustoßen. "Dann würden wir den Ball in die Bürgerschaft geben", so Maike Vatheuer-Seele.