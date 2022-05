Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

In Taufkirchen gibt es eine Fläche mit Windkraftpotenzial. Das ist zumindest das Ergebnis einer Standortanalyse, die Klimaschutzmanagerin Patricia Friedlmeier dem Gemeinderat vorgestellt hat. Demnach könnten auf dem Areal westlich der A 8 und südlich der A 995 drei Windräder wirtschaftlich betrieben werden. "Nach jetzigem Kenntnisstand ist das der einzig mögliche Standort", sagte Friedlmeier, die seit dem Sommer im Rathaus arbeitet. Jedoch schränkte sie ein, dass ihre Analyse nur einen ersten Schritt und keine Wirtschaftlichkeitsberechnung darstelle. Zudem gebe es als limitierenden Faktor die 10H-Regel, die einen Mindestabstand von Windrädern zur Wohnbebauung vorgibt. Fände sie in Taufkirchen Anwendung, so die Klimaschutzmanagerin, "wären alle Flächen bei uns ausgeschlossen". Es gebe jedoch Wege, wie Gemeinden diese Regel umgehen könnten.

Die Untersuchung stieß im Gemeinderat auf unterschiedliche Reaktionen. "Wenn ich höre, dass wir potenziell einen Standort für drei Windräder haben, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in die weitere Prüfung zu gehen", sagte David Grothe. Seine Grünen-Fraktion hatte im Oktober mit SPD, FDP und der Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT) einen Antrag eingereicht, wonach das Rathaus das Windkraftpotenzial im Ort prüfen solle. Auch Alfred Widmann (SPD) sprach sich für eine tiefergehende Untersuchung aus - auch mit Blick auf die Zahlen der Standortanalyse, wonach drei Windräder Strom für 8500 Haushalte liefern könnten. "Damit würden wir fast den gesamten privaten Stromverbrauch in der Gemeinde abdecken", betonte Widmann.

Skeptisch bis kritisch gaben sich dagegen CSU und Freie Wähler. "Das wird gerade ein bisschen schöngerechnet, damit man da ein paar Windräder aufstellen kann", kritisierte Paul Haberl (CSU). Und auch Michael Lilienthal (FW) bezweifelte, dass die Windstärke in Taufkirchen ausreichend sei, um solche Anlagen wirtschaftlich zu betreiben. Genau das müsste im nächsten Schritt bei einer fundierten Wirtschaftlichkeitsberechnung untersucht werden, sagte Patricia Friedlmeier. Sie hatte für ihre Analyse auf Daten des bayerischen Windatlas sowie auf Messungen in den Nachbargemeinden zurückgegriffen. Demnach gibt es in Taufkirchen "zumindest so viel Wind, dass es sich lohnen würde, noch einmal hinzuschauen", sagte die Klimaschutzmanagerin. Begünstigende Faktoren in der Gemeinde seien das nahe Umspannwerk und die gute Infrastruktur. Als mögliche Anlagen kämen Windräder mit einer Nabenhöhe von 166 Metern, einem Rotordurchmesser von 160 Metern und somit einer Gesamthöhe von circa 250 Metern in Frage. Zudem bräuchte es aus wirtschaftlichen Gründen zumindest drei solcher Windräder.