Auf dem Gemeindefriedhof im Taufkirchner Ortsteil Am Wald können Verstorbene künftig auch in Wiesengräbern bestattet werden. Hierbei handelt es sich um pflegefreie Gräber ohne gärtnerische Gestaltung. Vielmehr wird die Urne auf der grünen Wiese unter die Erde gelegt; dazu kommt an der Oberfläche eine Granitplatte mit dem Namen sowie dem Geburts- und Sterbedatum. Das neue Angebot habe man nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen mit den vor einigen Jahren eingeführten Baumgräbern gemacht, erläuterte Lisa Eggersmann, die neue Leiterin von Standesamt und Friedhofsverwaltung, im Gemeinderat. "Die sind bereits alle belegt. Und wir gehen davon aus, dass auch die Wiesengräber stark nachgefragt werden." Die Grabnutzungsgebühr für ein Wiesengrab mit Platz für zwei Urnen liegt bei jährlich 76 Euro. Bei einem Einzelgrab sind es 78 Euro, bei einem Baumgrab mit Platz für zwei Urnen 80 Euro.