Das Museum im Wolfschneiderhof, Münchner Straße 12, in Taufkirchen öffnet wieder seine Tore. Während der Corona-bedingten Zwangspause haben sich das Museumsteam des Fördervereins und der Heimatpfleger einiges einfallen lassen, um am Sonntag, 13. September, von 13 Uhr bis 17 Uhr wieder Gäste empfangen zu können. Ein durchdachtes Hygienekonzept gehört dazu. So können die Führungen aufgrund der räumlichen Enge nur mit Mund-Nasen-Schutz und nur für bis zu fünf Personen erfolgen.

An diese neue Situation haben die Mitglieder des Fördervereins auch ihr Programm angepasst. So gibt es zusätzlich zu den Führungen durch das 200 Jahre alte Bauernanwesen interessante Kurzvorträge des Heimatpflegers und Rundgänge draußen auf dem Anwesen. Elisabeth Knaup bietet am 13. September einen Spaziergang durch Taufkirchen an, bei dem sie Interessantes über das Gasthaus Trenner, das alte Rathaus, das Kriegerdenkmal und die beiden ehemaligen Schmieden erzählen kann.

Wie fast überall zur Zeit muss man sich auch hier für einen Besuch anmelden. Um die Logistik und Planung gut hinzubekommen, wird gebeten, die Zahl der geplanten Besucher zu nennen. Dann bekommt man die Zeit mitgeteilt, zu der man starten kann. Anmeldungen an Heimatpfleger, Michael Müller, E-Mail: mmueller@taufkirchen-mucl.de, Telefon: 0157/88 68 86 72. Der Förderverein nimmt gerne neue Mitglieder auf, die helfen, den Wolfschneiderhof zu erhalten und "mit Leben zu füllen". Weitere Informationen auf der Homepage: www.wolfschneiderhof.de.