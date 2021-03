Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Rund um den Riegerweg sind in Taufkirchen bereits mehrere Bauvorhaben mit hunderten Wohnungen in Planung, im Bau oder schon fertiggestellt. Nun schickt sich die Gemeinde an, dort ein weiteres Vorhaben zu ermöglichen - und zwar auf der derzeit als Acker genutzten Fläche zwischen dem Edeka-Supermarkt und dem Zacherlweg. Für dieses Areal hat der Gemeinderat den Startschuss für die Aufstellung eines Bebauungsplans gegeben; zudem soll das Gebiet im Flächennutzungsplan zur Wohnfläche umdeklariert werden. Hintergrund ist das Bestreben der Kommune, den bestehenden Fuß- und Radweg entlang der Tegernseer Landstraße bis zum Zacherlweg fortzuführen. Dies befürworten alle Fraktionen im Gemeinderat - und dennoch gab es auch Kritik an dem Aufstellungsbeschluss.

"Wir sind uns einig, dass da nicht morgen angefangen wird zu bauen", sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) in der Sitzung. Schon zuvor hatte er im Gemeindeblatt dargelegt, wie er sich den Zeitplan vorstellen könnte. Demnach müsse der Bebauungsplan erst bis 2025 fertig sein, schrieb Sander. "Bauen wird dann frühestens ab 2026 möglich und eine Fertigstellung nicht vor 2028 zu erwarten sein." Im Gemeinderat gab er sich überzeugt, "dass man mit dem Eigentümer problemlos über den Zeithorizont reden kann". Der Aufstellungsbeschluss sei vor allem als Zeichen in dessen Richtung zu verstehen. "Wenn ich etwas haben will, dann muss ich auch etwas geben", sagte Sander mit Blick auf den Fuß- und Radweg. Schließlich sei die Gemeinde bei dem Projekt auf die Kooperation des Eigentümers angewiesen.

Peter Hofbauer (Freie Wähler) erinnerte daran, dass der Grundstückseigner bereits Zugeständnisse für den Bau der Straße zum Supermarkt gemacht habe. Danach sei die Gemeinde wegen des geplanten Fuß- und Radwegs zur Miteigentümerin des Areals geworden. "Irgendwann sind wir an der Reihe", sagte Hofbauer. "Es ist nicht etwa so, dass wir den ersten Schritt machen." Für den Aufstellungsbeschluss als "symbolisches Zeichen" sprach sich auch Alfred Widmann (SPD) aus. "Dadurch vergeben wir uns nichts. Wir haben es in der Hand, wann es dort weitergeht." Die CSU-Fraktion votierte ebenfalls geschlossen für den Beschluss. Jedoch gab Paul Haberl zu bedenken: "Für die ganzen Baugebiete, die dort in der Pipeline sind, brauchen wir einen zeitlichen Ablauf, der für alle verträglich ist." Schließlich dürfe es nicht dazu kommen, dass plötzlich die Schule zu klein sei oder Kindergartenplätze fehlten. Gegen den Aufstellungsbeschluss sprachen sich dagegen die Grünen aus. "Die Fortführung des Fuß- und Radwegs ist ein wichtiges Ziel - aber nicht um jeden Preis", betonte Rudi Schwab. Und sein Fraktionskollege David Grothe sagte: "Langfristig ist eine Bebauung dort in Ordnung. Was mir aber fehlt, ist ein zeitlicher Horizont, ich würde mir da eine Begrenzung wünschen."

Letztlich stimmte eine klare Mehrheit bei sechs Gegenstimmen dafür, die Bauleitplanung für das Gebiet zu starten. Laut Sander könnte infolgedessen die anvisierte Verlängerung des Fuß- und Radwegs noch heuer gebaut werden.