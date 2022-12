Taufkirchen:Weihnachtslieder statt Fan-Gesänge

Viele Bundesligaklubs bitten ihre Fans schon seit langen Jahren in der Adventszeit zum Weihnachtssingen - am vierten Adventssonntag folgten auch in Taufkirchen zahlreiche Menschen dem Aufruf des SV-DJK ins Stadion des Sport- und Freizeitparks. Während in Katar noch das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Argentinien und Frankreich lief, schmetterten alle, die sich nichts aus Messi, Mbappé und Co. machen, statt Fangesängen Weihnachtslieder in den kalten Abendhimmel. Zum Aufwärmen gab es Glühwein, Punsch und Bratwurstsemmeln.