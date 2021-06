Die Taufkirchner SPD will den Kinderhort an der Pappelstraße abreißen lassen - und erntet begeisterte Reaktionen

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Im Zuge des Neubaus der Grundschule am Wald sowie voraussichtlich auch der benachbarten Mittelschule schickt sich die Gemeinde Taufkirchen an, das komplette Areal rund um die dazwischenliegende Pappelstraße neu zu gestalten. Nun hat die SPD-Fraktion im Gemeinderat angeregt, in diesem Zusammenhang auch einen Abriss samt Neubau des Gebäudes an der Kreuzung zum Lindenring zu prüfen, das aktuell unter anderem den Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt sowie mehrere Einrichtungen der Nachbarschaftshilfe beheimatet. Im Gemeinderat stieß dieser Vorschlag auf viel Lob und wurde einstimmig beschlossen. Folglich soll die Verwaltung nun untersuchen, ob ein Ersatzneubau möglich wäre und was die Gemeinde dies kosten würde.

Bekanntlich hat sich der Gemeinderat nicht nur auf ein Konzept für den Neubau einer Mittelschule geeinigt, sondern auch auf eine geänderte Erschließung des Grundstücks. Sie wird über eine neue Straße erfolgen, die vom Lindenring abzweigt, ehe sie östlich und nördlich der Mittelschule verläuft. Zugleich soll die bisherige Zufahrt von der Pappelstraße für den Verkehr weitgehend gesperrt und zur Fußgängerzone umfunktioniert werden, sodass dort - zwischen Grund- und Mittelschule - eine Art Campus entsteht.

Um dafür Platz und Möglichkeiten zu schaffen, könnte man auch gleich das Gebäude an der Pappelstraße 2 und 4 abreißen und weiter östlich neu bauen, erläuterte Rosemarie Weber die Idee ihrer SPD. "Dann hätte man da ein schönes, großes Areal", sagte sie - vor allem auch mit Blick auf den künftigen Pausenhof der Mittelschule, der dadurch mehr Fläche erhalten könnte.

"Das ist ein guter Vorschlag, den wir gerne unterstützen", sagte Christiane Lehners für die CSU-Fraktion CSU im Gemeinderat. Derweil räumte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) ein, dass ihn der Antrag der SPD zunächst habe stutzen lassen. Doch nachdem er sich das betreffende Gelände genauer angesehen habe, sei er von dem Vorschlag angetan gewesen, sagte der Rathauschef: "Die Idee finde ich einfach gut."