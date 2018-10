22. Oktober 2018, 21:52 Uhr Taufkirchen Wechsel im Gemeinderat

CSU-Chefin Christiane Lehners folgt auf Aline Erdmann

Von Patrik Stäbler

Christiane Lehners steht erst seit einigen Wochen an der Spitze des CSU-Ortsverbands, nun rückt sie auch in den Taufkirchner Gemeinderat nach. Bei der Sitzung des Gremiums an diesem Donnerstag wird die 50 Jahre alte Juristin vereidigt und nimmt den Platz von Aline Erdmann ein. Die 39-Jährige hatte der CSU-Fraktion im Gemeinderat als Parteifreie angehört und ihr Mandat zum 30. September niedergelegt. Entscheidend hierfür seien "persönliche Gründe", erklärt Erdmann, "mehr will ich dazu nicht sagen". Die Ressortleiterin im Taufkirchner Haus der Familie des Vereins Integra hatte bei der Kommunalwahl 2014 auf der CSU-Liste erstmals für den Gemeinderat kandidiert. In den gut vier Jahren, in denen sie dem Gremium angehörte, habe sie gemerkt, "dass es in Taufkirchen viele Baustellen gibt", sagt Aline Erdmann. "Gerade im sozialen Bereich wird schon viel gemacht, aber es gehört noch mehr gemacht - zum Beispiel was die soziale Infrastruktur bei Neubauten angeht."

Welche Schwerpunkte sich Christiane Lehners in der Gemeinderatsarbeit vornehmen wird, ist nach ihren Worten noch offen. "Wir müssen uns in der Fraktion erst neu sortieren." Die 50-Jährige war bei der Kommunalwahl ebenfalls als parteifreie Kandidatin auf der CSU-Liste angetreten, hatte den Sprung ins Gremium jedoch knapp verpasst. In der Folge trat sie der CSU bei und wurde 2017 zur Vorsitzenden der örtlichen Frauen-Union gewählt. Anfang September löste Lehners dann Rudolf Birner an der Spitze des Ortsverbands ab; künftig sitzt sie auch im Gemeinderat und steigt damit zu einer der einflussreichsten Figuren innerhalb der Taufkirchner CSU auf. Gemäß Wahlergebnis wäre eigentlich Eckhard Faulhaber erster Nachrücker gewesen. Doch da dieser zwischenzeitlich ins Ausland gezogen ist, kommt die hinter ihm platzierte Christiane Lehners zum Zug. "Für mich kam das völlig überraschend", sagt sie. "Aber ich habe nicht lange überlegen müssen und freue mich jetzt auf die Aufgabe."