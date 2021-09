Der Kriminologe und ehemalige Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen, Christian Pfeiffer, ist am Mittwoch, 6. Oktober, 19.30 Uhr, an der Volkshochschule Taufkirchen zu erleben. Er spricht über sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen, wie er viele Jahre unbehelligt an Kirchen, Internaten, Heimen, Betreuungseinrichtungen und Sportvereinen stattgefunden hat, ohne dass es größere Aufmerksamkeit nach sich gezogen hätte. Anhand von Forschungsergebnissen und persönlicher Erfahrungen hilft Pfeiffer, dieses schwierige Thema einzuordnen und einen Umgang damit zu finden. Anmeldung ist möglich an der VHS unter Telefon 089/614 51 40 oder über www.vhs-taufkirchen.de.