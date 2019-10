Zum Jubiläum "30 Jahre Mauerfall" bietet die Volkshochschule Taufkirchen am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr im VHS-Haus am Ahornring 121 einen Vortrag an. Anlässlich des historischen Ereignisses beschäftigt sich die Veranstaltung mit Einzelschicksalen derer, die den teils lebensgefährlichen Weg in den Westen über die Mauer gesucht haben. Der Referent Dieter Freesemann arbeitete lange beim Bundesgrenzschutz und berichtet über schicksalhafte Ereignisse, die sich an der innerdeutschen Grenze abspielten. Der Eintritt kostet sechs Euro, für Inhaber der VHS- Vortragskarte ist der Abend kostenfrei. Anmeldung unter 089/614 51 40 oder per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de oder unter www.vhs-taufkirchen.de.