7. Februar 2019, 22:08 Uhr Taufkirchen Von Sammlerinnen und Jägern

Das Aufeinandertreffen von Mann und Frau ist immer für einen vergnüglichen Abend gut. Cavemann ist der Comedy-Theater-Hit zum Thema schlechthin. Pointiert werden die Missverständnisse zwischen den Geschlechtern aufs Korn genommen. In Taufkirchen läuft "Caveman - Du sammeln ich jagen!" am Donnerstag, 21. Februar, von 20 Uhr an im Kulturzentrum, Köglweg 5. Tickets für 20 bis 26 Euro zuzüglich Gebühren gibt es an der Abendkasse oder bei allen München-Ticket-Vorverkaufsstellen.