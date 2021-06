Die "Tanzbodenlust" im Wolfschneiderhof in Taufkirchen wird aufgrund des Wetteraussichten verschoben auf Sonntag, 25. Juli, 15 Uhr. Sollte es auch an diesem Tag regnen, wird der Volkstanz mit Tanzmeisterin Katharina Mayer in den großen Saal des Kulturzentrums Taufkirchen, Köglweg 5, verlegt. Die Tanzbodenlust bietet Volkstanz mit viel Spaß für Anfänger wie für erfahrene Tänzer. Für Speis und Trank ist gesorgt, es wird süße und herzhafte bayrische Schmankerl geben. Es gelten die üblichen Hygiene- und Corona-Maßnahmen, inklusive Maske.