Kommenden Montag können Volkshochschulen in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 wieder Veranstaltungen in Präsenz anbieten - vorausgesetzt natürlich Hygiene- und Lüftungskonzept, Abstandsregeln und Maskenpflicht. Doch viele Volkshochschulen wollen erst nach den Osterferien wieder mit ihrem regulären Kursprogramm vor Ort starten, wie Silvia Engelhardt von der VHS Taufkirchen informiert. "Es ist ein wichtiges bildungspolitisches Signal, dass die Erwachsenenbildung in der Öffnungsstrategie nun im Gleichklang mit den weiterführenden Schulen behandelt wird", zitiert Engelhardt die Vorsitzende des Bayerischen Volkshochschulverbands, Regine Sgodda.

Mitte Dezember war der VHS-Kursbetrieb komplett untersagt worden. In den vergangenen drei Monaten haben die Volkshochschulen ihre Präsenzveranstaltungen mit jeder verlängerten oder neuen Verordnung immer wieder verschoben, kurzfristig abgesagt oder von vorneherein digital umgesetzt - laut Christian Hörmann vom Vorstand des Bayerischen Volkshochschulverbands "eine besondere kommunikative, planerische und verwaltungstechnische Herausforderung", zumal viele Kolleginnen in Kurzarbeit gewesen seien. Trotz aller Digitalisierungsbestrebungen ergab eine Umfrage des Verbands kürzlich, dass der Rückgang der Kursgebühren bei den Mitgliedseinrichtungen bei mehr als 70 Prozent liegt.

Aufgrund von Planungssicherheit für Kursteilnehmer und Dozenten haben viele Volkshochschulen eine Wiederaufahme ihres Präsenzbetriebes erst für 12. April ins Auge gefasst: zum einen weil in den zweiwöchigen Osterferien bei den meisten Volkshochschulen ohnehin kein regulärer Kursbetrieb stattfindet, zum anderen weil derzeit viele Landkreise und kreisfreie Städte aktuell nur knapp an der Hunderter-Grenze vorbeischrammen. "Bis ein regulärer Kursbetrieb wieder halbwegs möglich sein wird, ist noch viel Durchhaltevermögen gefragt", so Regine Sgodda. Die Erfahrungen nach dem ersten Lockdown hätten gezeigt, dass die Einnahmeausfälle auch mit Wiederaufnahme des Präsenzbetriebes immens seien. Allein schon wegen der kleineren Kursgrößen durch die einzuhaltenden Abstandsregelungen, aber auch aufgrund von Vorbehalten unter Teilnehmern trotz Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen rechnen die Volkshochschulen nicht damit, dieselben Kursgrößen wie vor der Pandemie zu erreichen. "Das bedeutet, dass die Volkshochschulen auch weiterhin mit großen finanziellen Defiziten zu rechnen haben", so Sgodda.